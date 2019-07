Trio opgepakt voor cannabisplantage in pizzeria LSI

19 juli 2019

17u52

Bron: LSI 1 Kortrijk Na de ontdekking van een cannabisplantage in pizzeria Winoo in het Kortrijkse winkel-wandelcentrum zijn drie verdachten opgepakt. Dat zegt het parket van Kortrijk.

Het oprollen van de plantage in het pand in de Wijngaardstraat gebeurde na een melding van verdacht gedrag in de buurt van een garagebox. Daar vond de politie materiaal voor de teelt van cannabis. Er volgde een huiszoeking in het pand van de pizzeria. Daar zijn op drie plaatsen in totaal 600 plantjes gevonden. Drie verdachten, waaronder uitbater Brahim, zijn opgepakt en worden voor de onderzoeksrechter geleid. Het parket vraagt hun aanhouding.