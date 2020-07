Trio opgepakt na inbraken in Antwerpen en Kortrijk LSI

24 juli 2020

08u27

Bron: LSI 0 Kortrijk In Antwerpen zijn maandag drie leden van een rondtrekkende dievenbende opgepakt. Na eerdere inbraken in Kortrijk kon hun voertuig gesignaleerd worden. Toen de wagen bij een nieuwe inbraakpoging in Antwerpen gezien kon worden, kon de politie hen vatten. Twee vrouwen zijn aangehouden, een 17-jarige jongen is door de jeugdrechter in de gesloten instelling van Everberg geplaatst.

Het trio uit Frankrijk sloeg de voorbije maanden al drie keer toe in Kortrijk. Bij één inbraak gingen ze met geld en juwelen aan de haal. Een signalement van hun voertuig en nummerplaat kon toen uitgestuurd worden. Toen de vrouwen van 45 en 21 jaar maandag met het voertuig opnieuw bij een inbraakpoging in Antwerpen opdoken, schoot de politie in actie. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of ze nog voor andere inbraken in aanmerking komen en of er nog mededaders zijn.