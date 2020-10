Trio in cel na inbraak in restaurant in Kortrijk LSI

02 oktober 2020

11u18

Bron: LSI 0 Kortrijk De politie van de zone Vlas is erin geslaagd drie daders te vatten van een inbraak in een restaurant in Kortrijk. Het trio uit Kortrijk en Wevelgem is door de onderzoeksrechter aangehouden.

In de nacht van 24 op 25 september werd restaurant Trattoria La Bicicletta by Beudaert in het Sint-Maartenskerkhof in Kortrijk het slachtoffer van inbrekers. “Via een achterdeur waren de daders binnengedrongen”, aldus uitbater Matthieu Beudaert. “Ze gingen er met drank, wat wisselgeld, een laptop en twee iPads vandoor. Dat ze gevat zijn, is goed nieuws. De gestolen spullen kregen we nog niet terug maar dat komt misschien wel nog.”

Dankzij een doorgedreven gerechtelijk onderzoek, met onder meer een grondige analyse van de camerabeelden uit de Kortrijkse binnenstad, slaagden de speurders er de afgelopen dagen in om drie daders te identificeren en te arresteren. Het gaat om drie meerderjarige jonge mannen uit Kortrijk en Wevelgem. Tijdens huiszoekingen werd ook een deel van de buit aangetroffen. De onderzoeksrechter besliste om hen te laten aanhouden. Het gerechtelijk onderzoek naar de daders van en de linken naar andere recente inbraken en inbraakpogingen in horecazaken in Kortrijk loopt volop verder.