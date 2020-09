Trent Sainsbury kan KV Kortrijk versterken: “Ik wil hier mijn WK-ticket verdienen” Eddy Soetaert

10 september 2020

14u59 0 Kortrijk Op het WK voetbal in 2018 in Rusland speelde Trent Sainsbury alle drie de wedstrijden met Australië, maar ging er in een groep met Frankrijk, Denemarken en Peru meteen uit. “In 2022 wil ik er in Qatar weer bij zijn”, zegt de man die tot hiertoe al liefst 47 keer voor zijn nationale ploeg speelde. “Dat moet ik bij KV Kortrijk realiseren.”

Sainsbury, geboren in Perth, kwam op zijn 22 al naar Europa voor twee jaar PEC Zwolle. “In mijn eerste seizoen was ik een hele tijd geblesseerd, maar mijn tweede laat veel goede herinneringen na. We wonnen toen zelfs de Nederlandse beker met 5-1 van Ajax.”

De lokroep van het geld haalde hem naar China. Ongewoon voor een jonge speler. “Mijn vrouw en ik wisten niet welk avontuur ons daar te wachten stond, maar het viel best mee. En ik besefte dat ik met dat geld mijn gezin en mijn familie veilig kon zetten.”

Later speelde Sainsbury voor PSV en Inter Milaan, hoewel maar zelden in de basiself. “Toch heb ik als centrale verdediger veel geleerd bij Inter. Italië is een leerschool voor verdedigers.”

Zelfde defensie, zonder Sainsbury

Uiteindelijk belandde hij bij Maccabi Haifa. “Ik speelde er in een sterk team, altijd in een vol stadion. Maar dan kwam de nieuwe coach die zei dat hij iemand anders zou meebrengen voor mijn positie. Ik wou ook naar Europa terug. Kortrijk toonde interesse. Ik ging te rade bij Rami Gershon die eerder nog bij die club speelde. Ook bij Dany Vukovic, de keeper van Genk, en Kevin Muscat, de coach van Sint-Truiden. Ze waren lovend over het leven in België en over het niveau van de eerste klasse. Alles wordt inmiddels bewaarheid: Kortrijk is een gezellige, leuke stad, de sfeer in de club is familiaal, mijn vrouw en mijn zoontje van negentien maanden zullen het hier goed hebben.”

Hij is er uiteraard in de eerste plaats om te voetballen. “Sainsbury is bijna aan zes weken training toe, twee bij Haifa, vier hier. Hij maakt een hele goede indruk en is inzetbaar,” zegt Yves Vanderhaeghe. “Maar we hebben net twee weken de nul gehouden. Dan kun je maar beter je defensie niet veranderen. Dat ligt altijd gevoelig bij de spelers.” Het wordt dus nog even wachten voor Sainsbury, op de bank, zondagavond 13 september bij de komst van Moeskroen.