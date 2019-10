Treinconducteur eist wagon voor zichzelf op: “Onaanvaardbaar dat tientallen reizigers recht moesten staan” Peter Lanssens

25 oktober 2019

15u26 32 Kortrijk Er deed zich dinsdag een incident voor op de treinrit met vertrek om 15.28 uur van Brussel Centraal naar Kortrijk. Een Franstalige conducteur eigende zich een volledige wagon toe. Waardoor tientallen reizigers genoodzaakt waren om recht te staan. “We dienden een klacht in”, zegt Franky Cannoot uit Marke. “We bieden onze oprechte excuses aan”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

De conducteur eigende zich een wagon toe om zijn materiaal in te plaatsen. “Dat waren twee trolleys en twee jassen”, vertelt reiziger Franky Cannoot uit Marke. “Het was niet duidelijk dat de wagon voorbehouden was. Er was nergens een aanduiding. En de schuifdeur ging gewoon open. Er zaten hierdoor toch reizigers in de wagon. Ze waren zich van geen kwaad bewust. Toen de conducteur dat opmerkte, moest iedereen de wagon met een capaciteit voor 130 reizigers meteen verlaten. Reizigers kwamen in opstand, maar er was geen zeggen aan. De conducteur was agressief. Er zat net een agent in burger van de federale politie op die trein. Hij is tussenbeide gekomen om de conducteur, die zijn naam niet wilde zeggen, te kalmeren. De wagon bleef dicht tot in Kortrijk.”

Ongehoord

“We hebben begrip dat een conducteur zijn materiaal moet kunnen stallen. Maar de manier waarop kan niet”, vervolgt Franky Cannoot. “In tijden waar we maximaal moeten inzetten op het gebruik van openbaar vervoer is een dergelijke actie van een conducteur ongehoord. Tal van reizigers dienden klacht in bij de NMBS. Ikzelf richtte een schrijven aan federaal minister François Bellot. We willen excuses, want die conducteur gedroeg zich alsof hij ‘God Almighty’ was. Het is voor ons onaanvaardbaar dat zo iemand op een erg drukke treinrit een hele wagon opeist, waardoor tientallen mensen recht moesten staan.”

Een hele wagon inpalmen kan niet. Het belang van de reizigers primeert altijd. We bieden onze oprechte excuses aan. NMBS-woordvoerder Bart Crols

Onderzoeken

De NMBS bevestigt het incident. “De conducteurs hebben meestal een ruimte waar ze met hun spullen terecht kunnen”, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols. “Die ruimte was er in die trein niet. Maar dat is geen argument. Er zijn nog plaatsen genoeg waar een conducteur materiaal kan zetten, bijvoorbeeld in de stuurpost.”

“Een hele wagon inpalmen kan niet. Het belang van de reizigers primeert altijd. Zij mogen geen ongemakken ondervinden. We bieden onze oprechte excuses aan. Het is niet voor herhaling vatbaar, wat die conducteur deed. We gaan de man nog eens goed duidelijk maken wat de richtlijnen zijn.”