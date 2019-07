Trein maakt noodstop nadat lijnbus vast komt te zitten op sporen Alexander Haezebrouck

26 juli 2019

18u50 0 Kortrijk Aan de spooroverweg in de Kortrijkstraat in Heule is vrijdagmorgen een bus van de Lijn vast komen te zitten op de sporen. Een aankomende trein maakte een noodstop, niemand raakte gewond.

De bus stond te wachten aan de overweg die gesloten was voor een aankomende trein. Toen die trein voorbij was gekomen, gingen de slagbomen opnieuw open. De chauffeur van de lijnbus wilde daarna de spooroverweg oversteken toen de slagboom plots opnieuw naar beneden ging en op de bus terecht kwam. Op het andere spoor kwam opnieuw een trein aan. “Die treinbestuurder heeft een noodstop gemaakt maar is wel pas tot stilstand gekomen na de spooroverweg", zegt woordvoerder Thomas Baecken van Infrabel. “De bus was gelukkig nog niet ver op de spooroverweg gereden. Van zodra een trein aan een sensor passeert die een signaal uitstuurt naar de eerstvolgende overweg gaat het rode licht branden en gaat de bel. Pas na zestien seconden gaan de slagbomen naar beneden. Ik vermoed dat de buschauffeur te laat opmerkte dat hij niet op tijd over zou geraken. Nadat de slagbomen naar beneden zijn duurt het nog eens 30 seconden vooraleer de trein effectief de spooroverweg passeert.” De bus kon nadien opnieuw achteruit rijden. Niemand raakte gewond.