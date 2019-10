Trampolinepark Jump opent uitbreiding vol interactieve speeltjes Recreatiepark Pottelberg na nieuwe investering nóg groter Peter Lanssens

04 oktober 2019

17u02 2 Kortrijk Recreatiepark Pottelberg is nóg indrukwekkender, nu het trampolinepark Jump uitgebreid is met een zaal vol interactieve snufjes. “We blijven vernieuwen, zodat de mensen het niet beu worden. Want de markt evolueert snel. We mikken verder steeds meer op sportdagen en schooluitstappen”, zegt uitbaatster Catherine Despriet (41).

De kiem van het recreatiepark werd vijftien jaar geleden gelegd, toen Bowling Pottelberg in het gelijknamige commercieel centrum opende. Acht jaar geleden kwam er versterking, met het indoorspeelpark Woopahoo. Trampolinepark Jump zag anderhalf jaar geleden het levenslicht. En sinds november 2018 is er ook de indoor klimarena Clip ’n Climb, in de vroegere kinderdisco van Woopahoo. Nu volgt een nieuwe stap, met de uitbreiding van trampolinepark Jump. “Vol interactieve snufjes, waardoor trampolinespringen nog veel leuker wordt”, vertelt Catherine Despriet. Durvers springen over een elektrisch bewegende sweeper, om niet van de mat geveegd te worden. In Valo Jump kruip je in de huid van een gamefiguur en probeer je al springend onder meer dieren weg te meppen. Ook leuk is de CardioWall FreeStyle, waar je in een wedstrijd met twee al springend zo veel mogelijk rode vlakken probeert aan te tikken. Er is verder Aeroball, waar je al springend een bal in een goal probeert te gooien. En tot slot is er de halfpipe, met schuine trampolines om spectaculaire salto’s te maken.

Prijs stijgt niet

Trampolinepark Jump kan nu tot maximum 95 springers aan. Dat zijn er 30 meer dan vroeger. Springen kan vanaf 6 jaar. “We laten kinderen zo spelenderwijs sporten”, zegt Catherine Despriet. “We krijgen tot uit Ieper, Brugge en Waregem individuele springers en gezinnen over de vloer. En zetten nu nog meer in op sportdagen en schooluitstappen. Belangrijk: de prijs om je uit te leven in het trampolinepark stijgt niet. Het blijft bewust op 10 euro per uur. Ik heb liever dat het betaalbaar blijft. Zodat de mensen verschillende keren kunnen terugkomen. De uitbreiding van het trampolinepark was een forse investering. Maar ik ben overtuigd dat het zal renderen.”

Belangrijk: de prijs om je uit te leven in het trampolinepark stijgt niet. Het blijft bewust op 10 euro per uur. Ik heb liever dat het betaalbaar blijft. Zodat de mensen verschillende keren kunnen terugkomen. Zaakvoerster Catherine Despriet

Virtual reality

Catherine Despriet, van opleiding binnenhuisarchitect, leeft zich uit met het recreatiepark Pottelberg: “Het is als creatief mens heel leuk om zo’n zaken op te starten. Het geeft een kick, telkens we met iets nieuws beginnen. Er is goed over nagedacht. Want de bowling, het indoorspeelplein, de klimarena en het trampolinepark versterken elkaar in plaats van elkaar te beconcurreren. We blijven zo nieuwe klanten aantrekken en entertainen, wat een goed gevoel geeft. Er is trouwens plaats voor nog meer plezier op het commercieel centrum Pottelberg. Ik heb heel veel ideeën, vooral in de sector van virtual reality. Maar dat is voor later”, besluit Catherine Despriet. Tot slot: trampolinepark Jump is momenteel het enige trampolinepark in het zuiden van West-Vlaanderen. Er komen tot 40.000 bezoekers per jaar over de vloer.