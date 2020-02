Traiteur verkoopt feestzaal Orangerie: “Uitbaten lukt niet meer na overlijden van mijn broer” Dam 71 wijkt wellicht voor nieuwe luxe-appartementen Peter Lanssens

06 februari 2020

12u12 4 Kortrijk Biez Traiteur & Fooding heeft De Orangerie aan de Dam in Kortrijk verkocht. De feestzaal kreeg in 2015 de nieuwe naam Dam 71. “Ik kan niet alles alleen blijven doen, na het overlijden van mijn broer”, zegt Nicolas Thomaere van traiteur Biez. De feestzaal is aan een projectontwikkelaar verkocht, die zich nu nog niet kenbaar wil maken. De panden wijken wellicht voor een residentie.

De Orangerie aan De Dam opende in 1987. De uitbating was in handen van het toenmalige hotel Broel. De Nederlandse hotelketen Sandton zette begin 2015 de huurovereenkomst met de eigenaar, de nv Frank Vandecasteele, stop omdat de feestzaal destijds verlieslatend was. Traiteur Biez kocht daarna in het najaar van 2015 de drie feestzalen en twee bars en gaf het domein de nieuwe naam Dam 71. Biez heeft de feestzaal nu verkocht en behoudt enkel nog Château de Biez in Pecq, Château de Bourgogne in Estaimpuis en La Ferme des Templiers in het Noord-Franse Verlinghem. “Dam 71 in Kortrijk was niét ons zwakke broertje”, benadrukt Nicolas Thomaere uit het Waalse Obigies. “We gaan van vier naar drie vestigingen omdat ik niet alles alleen kan blijven doen, na het overlijden van mijn broer (medezaakvoerder Emmanuel Thomaere overleed op 16 november 2018, red.) . Het is jammer dat het met een verkoop moet eindigen, maar ik zie echt geen andere oplossing meer.”

Discreet blijven

De gebouwen, met ook tien suites en leegstaande kantoren, zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. “Ik mag niet zeggen wie, de projectontwikkelaar heeft gevraagd om discreet te blijven”, vertelt Nicolas Thomaere. Ook schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) is karig met commentaar. “Het is niet aan mij, maar aan de projectontwikkelaar om zich kenbaar te maken”, aldus Maddens. De gebouwen op de Dam zullen wellicht wijken voor een nieuwe residentie met luxe-appartementen, maar dat wordt momenteel niet bevestigd.

Residentie Broelhotel

De Dam is zo in volle beweging in Kortrijk. Want op de hoek van de Dam en de Broelkaai zijn, waar vroeger hotel Broel stond, werken bezig voor de nieuwe residentie Broelhotel. Die residentie krijgt zestien luxeflats, vier dakappartementen en vijf handelsruimtes op het gelijkvloers. Het betreft een project van Global Estate Group. Het woonproject kost 17 miljoen euro. De eerste bewoners nemen in de loop van 2021 hun intrek in de residentie. Er is ondertussen al 40 procent verkocht. Meer info staat op www.residentiebroelhotel.be.