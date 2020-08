ToverBlokjes schenkt 30 boekentassen aan kwetsbare kinderen Peter Lanssens

26 augustus 2020

16u03 0 Kortrijk ToverBlokjes, een vzw die zich voor kinderen in een kwetsbare situatie inzet, schenkt 24 boekentassen aan de sociale dienst van de stad Kortrijk. Nog eens zes boekentassen gaan met bijhorend materiaal zoals een ringmap, pennenzak en lunchbox naar tehuis voor bijzondere jeugdzorg De Rijzende Ster in Kuurne.

De 24 boekentassen worden via brugfiguren aan gezinnen in Kortrijk bezorgd, die de boekentassen momenteel het meest kunnen gebruiken. Ze dienen voor kindjes die de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar maken. De 24 boekentassen zijn woensdagnamiddag overhandigd aan de stad Kortrijk, in de LEGOTHEEK in de Deelfabriek in de wijk Venning. De zes andere boekentassen worden vrijdagnamiddag bezorgd, in De Rijzende Ster in Kuurne. “We blijven ons met onze vereniging voor kwetsbare kinderen engageren, ondanks Covid-19”, zegt oprichter en voorzitter van ToverBlokjes Anna-Victoria Deprez. “De jaarlijkse boekentassenactie kan wel niet hand in hand gaan met een gratis namiddag LEGO-spelletjes, zoals eerst voorzien was. Dat kan niet in tijden van corona. We hopen het alsnog op een ander moment te kunnen inplannen en kijken uit naar een snelle verbetering van de huidige Covid-19 situatie”, aldus Anna-Victoria.