Totaalspektakel in loodsen Houtimport Vandecasteele Joyce Mesdag

07 juli 2019

20u16 9

Afgelopen weekend zijn meer dan 2000 mensen komen kijken naar een van de twee voorstellingen van de musical ‘In de schaduw van Napoleon’, een organisatie van de Koninklijke Harmonie Eendracht Aalbeke in de loodsen van Houtimport Vandecasteele. 200 uitvoerders brachten samen een totaalspektakel. Het was muzikante Griet Samain die het idee lanceerde om eens een musical te brengen, en al in het voorjaar van 2017 werden de eerste stappen gezet voor deze uitvoering.