Tot twee jaar (voorwaardelijke) celstraf voor foltering nadat twintiger kokend water over zich heen kreeg en van trap werd geduwd

13 januari 2020

13u20

Bron: LSI 1 Kortrijk Twee twintigers uit Kortrijk en Wevelgem zijn door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot respectievelijk tien maanden effectieve en twee jaar voorwaardelijke celstraf voor de foltering van een leeftijdsgenoot. Op 23 juli 2018 kreeg het 24-jarige slachtoffer tijdens een discussie kokend water over zich heen en werd hij van de trap geduwd.

“Een slechte misdaadfilm.” Zo omschreef de advocaat van het slachtoffer uit Kortrijk hetgeen zich afspeelde op een appartement in Aalbeke (Kortrijk). Alphonse-Kevin S. (24) uit Kortrijk kreeg er onderdak bij het slachtoffer, tot een discussie plots ontspoorde. S. goot kokend water voor de thee over de jongeman, schoot met een luchtdrukpistool een bolletje tussen de ogen van het slachtoffer, gaf hem ook nog enkele klappen en duwde hem samen met Gacem B. (24) uit Gullegem (Wevelgem) van de trap. Het slachtoffer liep tweede- en derdegraads brandwonden op en kermde van de pijn. Toen de daders zagen hoe hij er aan toe was, stopten ze hem in een bestelwagen en voerden ze hem naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Beide beklaagden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze kwamen tijdens hun minderjarigheid al meermaals in contact met de jeugdrechter. Gacem B. daagde niet op voor het proces. Hij kreeg bij verstek 10 maanden effectieve celstraf. Alphonse-Kevin S. zakte wel naar het gerechtsgebouw af en drukte zijn spijt uit. Als hij zich aan enkele voorwaarden houdt, moet hij niet meer terug naar de cel.