Tot twee jaar cel voor diefstallenreeks op marktdag, ook Iepers burgemeester slachtoffer Lieven Samyn

01 juli 2019

15u15

Bron: eigen berichtgeving 0 Kortrijk Een 48-jarige Algerijn uit Charleroi is maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van twee jaar en een boete van 800 euro voor een reeks van negen diefstallen, onder meer op de Kortrijkse maandagmarkt. De man liep in Duitsland al 15 veroordelingen op voor diefstallen en drugshandel. Ook Iepers burgemeester Emmily Talpe was slachtoffer van een diefstal van haar portefeuille op restaurant. Twee kompanen kregen deels voorwaardelijke celstraffen van 7 tot 15 maanden en 800 euro boete.

In amper 14 dagen, tussen 31 oktober en 15 november 2018, sloeg Salih Gacem (48) acht keer toe in Kortrijk en één keer in Charleroi. Ze gingen aan de haal met portefeuilles van vrachtwagenbestuurders, maar op de Kortrijkse maandagmarkt ook met de kassa van 1.800 euro van het kippenkraam van Peter Van Colenberghe. “Ze opereerden telkens per twee, één om voor afleiding te zorgen, de andere om te stelen”, schetste de openbare aanklager hun werkwijze. Salih Gacem was er wel telkens bij en kreeg bijstand van Majid C. (23) of Smail G. (53) uit Kortrijk. “Al om 4.15 uur vroegen twee mannen me al om een kip”, getuigde marktkramer Van Colenberghe kort na de diefstal. “Even later bleek de kassa uit de trekker gestolen.” Diezelfde ochtend van 12 november 2018 probeerden Salih en Smail G. hun kunstje nog eens over te doen aan een viskraam maar dat mislukte. Camerabeelden zorgden voor opheldering. Het waren ook camerabeelden die hen de das omdeden nadat Salih en Smail G. in restaurant Funky Food in Kortrijk er met de portefeuille van Iepers burgemeester Emmily Talpe (43) vandoor waren gegaan. Ook in café Bras gingen de verdachten er met een portefeuille vandoor. Ook daar konden ze op camerabeelden herkend worden. Salih Gacem verblijft sinds 7 februari in de cel. De rechter verklaarde 1.137 euro cash geld verbeurd.