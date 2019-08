Tot twee jaar cel en uitbrander voor Franse twintigers voor winkeldiefstallen: “kom niet meer terug om te stelen” LSI

26 augustus 2019

13u18

Bron: LSI 0 Kortrijk Vijf Franse twintigers uit Rijsel zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot celstraffen van 9 maanden tot twee jaar voor winkeldiefstallen in Kortrijk en Brussel. Een 23-jarige verdachte zit al ruim vier maanden in voorhechtenis. “Het wordt tijd dat jullie op een eerlijke manier jullie geld verdienen. Kom niet meer naar België terug om te stelen”, gaf rechter Lieve Scherrens hen een stevige uitbrander.

Op 7 januari 2019 stapten Sofiane L. (23), Mahir M. (23), Mehdi K. en een vierde dader de winkel Sea & Ski in Kortrijk binnen. Ze liepen eens rond in de winkel en verlieten die vijf minuten later opnieuw. Even later gingen ze opnieuw binnen. Tien seconden later liepen ze met zeven jassen, goed voor een waarde van 5.876 euro, weg. Met een zwarte BMW met Franse nummerplaat vluchtten ze weg. Ze bleken ook in winkelcentrum K in Kortrijk bij parfumerie Paris XL en Tommy Hilfiger al te hebben toegeslagen.

In maart en april herhaalde Sofiane L. samen met Anas A. (22), Thomas R. (23) en Mehdi K. zijn kunstje nog drie maal in winkelcentrum Inno in Brussel. Op 3 april kon L. evenwel opgepakt worden. Op 9 mei volgde een huiszoeking in Frankrijk. Op vandaag zitten Sofiane L. en Mahir M. nog altijd in voorhechtenis. L. liep in Frankrijk zowel in 2017 als 2018 al voorwaardelijke straffen op. Hij bekende dat ze vooraf hadden afgesproken om in België diefstallen te plegen en dat ze materiaal op zak hadden om veiligheidssystemen te verwijderen. “In de cel heb ik de boodschap begrepen”, aldus L. “Ik heb een familie, vriendin en voetbalclub die in Frankrijk op me wachten. Ik zal na mijn vrijlating meteen werk zoeken.” Op genade van de rechter moest hij niet rekenen. Sofiane L. kreeg net als Mehdi K, die niet kwam opdagen, twee jaar effectieve celstraf en een boete van 1.600 euro. Samen met alle veroordeelden moet hij ook opdraaien voor de betaling van ruim 6.000 euro schadevergoeding aan Sea & Ski. Zijn BMW verklaarde de rechter verbeurd.