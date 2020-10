Tot jaar effectieve celstraf voor Pools duo na diefstal werkmateriaal op Evolis Kortrijk LSI

05 oktober 2020

15u31

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee Poolse dertigers zijn maandag door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot elk 1 jaar celstraf voor een diefstal van werkmateriaal uit een werfcontainer op Evolis in Kortrijk. Bij een controle van hun voertuig vielen ze door de mand.

Rond 2u ’s nachts konden Slawomir T. (35) en Marcin K.(38) op 28 mei 2020 in hun auto gecontroleerd worden. Op de achterbank vonden de agenten een tas met zaklamp, handschoenen en een tas met een slijpschijf. Al snel kon de link gelegd worden met een inbraak in een werfcontainer op bedrijven park Evolis in Kortrijk enkele uren voordien. Bij die inbraak werd een slijpschijf gebruikt en verdween voor zo’n 25.000 euro aan werkmateriaal. Uit camerabeelden bleken de Polen daags voordien al samen met twee dames te zijn opgemerkt in Kortrijk. Bij één van die dames kon het gestolen werkmateriaal in een auto teruggevonden worden.

Uiteindelijk bekende Slawomir T. op het idee van de inbraak te zijn gekomen toen hij enkele dagen voordien halt hield aan een werftoilet op Evolis. Hij betrok Marcin K. uit Nederland in zijn snode plan. “Door corona raakten we heel wat werk en projecten kwijt waardoor we in geldnood kwamen te zitten”, klonk het bij de Poolse mannen. Voor Slawomir T. is de celstraf volledig effectief, voor Marcin K. is enkel de periode van vier maanden voorhechtenis effectief. Hij mag binnenkort de cel verlaten.