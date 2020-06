Tot jaar cel voor bedelaars die goedgelovige dokter 53.000 euro afhandig maakten in Kortrijk LSI

09 juni 2020

14u48

Bron: LSI 16 Kortrijk Twee bedelende Romazigeuners uit een woonwagenpark die er de voorbije maanden in geslaagd waren een goedgelovige dokter uit Kortrijk zo’n 53.000 euro afhandig te maken, zijn dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot celstraffen van 8 maanden tot 1 jaar. Aan de dokter moeten ze ruim 43.000 euro terugbetalen.

Op 31 december 2019 botste de dokter in de straten van Kortrijk op de bedelende zigeuners Denis D. (30) en Argentina P. (22). Hij werd getroffen door hun miserie en armoede en stopte hen prompt 800 euro toe. “Genoeg voor het duo om de vis verder aan de haak te slaan”, aldus het openbaar ministerie. “Het koppel speelde in op de emoties van de dokter en vertelde verhalen over slapen op straat, een hartoperatie, schulden, een zwangerschap,… De dokter stopte hen nog eens 30.000, 10.000 en 8.500 euro toe.” Toen de politie ingreep, bleek het geld al verdwenen. Het werd doorgestort naar andere Roemeense bewoners van een woonwagenpark inde Gentse regio. “De dokter was wel heel naïef”, vond de advocaat van het koppel. Denis D. kreeg 1 jaar effectieve celstraf en een boete van 800 euro, zijn echtgenote 8 maanden voorwaardelijke celstraf en een voorwaardelijke boete van 600 euro. “Ik ben in hun verhaaltjes gelopen”, besefte het slachtoffer op de zitting. Denis D. zit vandaag nog altijd in de cel.