Tot in de VS kennen ze Warmste Week: broer en zus stappen 800 kilometer voor rouwende kinderen Bieke en Jelle laten zich per kilometer sponsoren voor vzw Missing You Peter Lanssens

21 augustus 2019

08u08 1 Kortrijk De Warmste Week van Studio Brussel slaat voor het eerst zijn tenten op in Kortrijk, van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december. Dat krijgt weerklank tot in de Verenigde Staten. Waar broer en zus Jelle (33) en Bieke Lepla (31) momenteel 800 kilometer aan het wandelen zijn. Dat doen ze niet zomaar, maar voor Missing You. Die vzw organiseert kampen voor rouwende kinderen.

Kortrijkzanen Jelle en Bieke zijn niet aan hun proefstuk toe. Zo zamelden ze bijna twee jaar geleden 1.600 euro in voor een weeshuis in Thung Song in Thailand. Jelle en Bieke verloren 17 jaar geleden hun mama Marleen Vandecappelle (40) aan een hersenbloeding. Ze hebben sindsdien een nog sterkere band. Ze houden deze keer in het kader van De Warmste Week een actie voor Missing You. Toepasselijk, die vzw organiseert kampen voor kinderen en jongeren die net iemand dierbaar verloren. “We zagen een tijd geleden de aflevering rond Missing You in het Canvas-programma Radio Gaga”, vertellen ze. “Dat pakte ons enorm. We besloten om de vzw te helpen.”

Pacific Crest Trail in bergachtige gebieden

Broer en zus wandelen momenteel deels de Pacific Crest Trail in de Verenigde Staten. Dat langeafstandspad voor wandelaars, in bergachtige gebieden ten westen van Noord-Amerika, strekt zich uit van de grens met Mexico in het zuiden tot de grens met Canada in het Noorden. Ze stappen zelf 800 kilometer, van Seiad Valley in Siskiyou County in Californië tot Bridge of the Gods. Die stalen brug over de Columbia vormt de symbolische grens tussen de staten Oregon en Washington. “We zoeken mensen die ons per kilometer willen sponsoren”, vertellen Jelle en Bieke. “De opbrengst gaat naar de vzw Missing You. Hoe je ons precies sponsort? Like onze Instagram- of Facebookpagina ‘Gepakt en Gezakt’ en stuur ons daar een kort bericht met ‘ik sponsor jullie voor … cent per kilometer. Je kan ook naar www.gepaktengezakt.com surfen en op de sponsor knop klikken. Nog een optie is een vrije bijdrage op het rekeningnummer BE58 7380 1238 2979 storten met de vermelding ‘Walking for Life’. Stel dat je ons bijvoorbeeld voor 3 cent per kilometer sponsort en we wandelen effectief 800 kilometer, dan schrijf je op het einde van de tocht 24 euro over”, aldus broer en zus. Radio Gaga gezicht Joris Hessels is op de hoogte van hun initiatief en steunt hen in een filmpje. De Vlaamse acteur is de peter van de vzw Missing You.

Al 500 kilometer achter de rug

De Kortrijkzanen hebben al 500 kilometer achter de rug. “We hopen ook de laatste 300 kilometer te halen”, vertellen ze. “Dat zal binnen een dag of tien zijn. We gaan pas dan terug online zijn, want internet is hier schaars. We zijn geen professionele hikers, maar de ervaring bevalt ons wonderbaarlijk. Vandaar het vertrouwen om er een actie aan te koppelen. We verzamelen na het voltooien van de 800 kilometer het totaalbedrag en registreren ons in september bij de Warmste Week van Music for Life. Wie weet komt er tegen dan nog iets bij. We doneren het geld officieel in onze thuisstad Kortrijk, in de week dat de Warmste Week er is”, aldus broer en zus. Kloppend hart van de Warmste Week wordt het Mandelaplein. Wie acties wil registreren, doet dat altijd eerst via www.kortrijk.be/1777. Waar je een formulier invult. Op woensdag 18 september volgt meer nieuws, op de officiële lancering. Vanaf dan moeten alles acties rond de Warmste Week ook bij Studio Brussel zelf geregistreerd worden.