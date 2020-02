Tot eind 2020 nacht- en dansclub Criss Cross onder stadhuis: “We openen één keer per maand” Peter Lanssens

26 februari 2020

16u06 0 Kortrijk De raadskelder onder het historisch stadhuis, aan de Grote Markt, vormt vanaf zaterdag 29 februari (bijna) één keer per maand het decor voor Criss Cross. De nacht- en dansclub van Matthijs Coeman en Gérald Pirlet zat ook de voorbije jaren al vaak in de raadskelder. Ze leggen goeie papieren voor, met op vorige edities amper klachten voor (geluids)overlast en duizenden bezoekers.

Het concept van Criss Cross, zonder enige twijfel een aanwinst voor het Kortrijkse nachtleven, blijft hetzelfde. Een stevige line-up met gevestigde waarden en Kortrijkse talenten, gecombineerd met het uniek kader van de raadskelder. Criss Cross – op 29 februari, 7 maart, 4 april, 9 mei, 14 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december – is telkens open van 23 tot 6 uur. Er staat altijd een portier aan de inkom, om buiten de lawaaihinder te beperken. Criss Cross neemt nu zaterdag een vliegende start met Yves Croky, Mil Oxes Driessens, Gérald en Lexx. Headliner Lexx is een topper die al draaide op Burning Man, Tomorrowland, Pukkelpop en Extrema Outdoor. Ook al zeker: op 7 maart komt Hoodini uit Frankrijk langs. Maxim Lany brengt een set op 4 april. “Criss Cross (kris kras) staat voor een mix van mensen en muziek. We doen dat door verschillende muziekgenres aan bod te laten komen in onze programmatie, zoals urban, house en techno”, vertellen Matthijs Coeman en Gérald Pirlet. “We hopen om deze verscheidenheid ook in het publiek te zien”, aldus het duo.

Ervaring

“Het is een goede zaak voor het uitgaansmilieu dat Criss Cross naar de raadskelder terugkeert. Want we missen eigenlijk nog steeds een vast concept in het Kortrijkse nachtleven”, vindt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het zal ongetwijfeld weer een succes worden, gezien de ervaring van Matthijs en Gérald. Ze gaan er alles aan doen om de overlast naar de buurt toe zoveel mogelijk te beperken. Het is ook in die optiek dat we beslist hebben om Criss Cross Club slechts één zaterdag per maand te geven”, aldus Vandendriessche.