Tot één jaar effectief voor zomerinbrekers uit Romakamp Alexander Haezebrouck

04 maart 2020

16u46 0 Kortrijk Twee inbrekers die afgelopen zomer op 8 augustus door de politie klemgereden werden aan het Olympiadeplein in Marke zijn veroordeeld. Na de arrestatie van het duo kwam een einde aan een inbrakenplaag van maar liefst 21 feiten in Marke, Kortrijk en Lendelede op amper één week tijd.

De twee mannen, die verblijven in een Romakamp in Roubaix, werden omstreeks 10 uur opgemerkt door een politiepatrouille. Net op dat moment wilden ze een woning binnendringen. Ze sloegen meteen op de vlucht bij het zien van de politie op de vlucht. De politie slaagde erin hen klem te rijden en te arresteren. Beiden zitten tot op vandaag in de gevangenis. De politie was extra waakzaam in Marke omdat er een inbrakenplaag aan de gang was. Uit onderzoek bleek dat hun auto telkens kort voor en na de feiten gezien was op de camerabeelden op de E17. Tussen 29 juli en 8 augustus sloegen ze maar liefst 21 keer toe, niet altijd met succes. Ze gingen vooral op zoek naar juwelen. Volgens de advocaat van één van de mannen kon hen niet alle feiten worden aangewreven. “Die auto was inderdaad van hem, maar ook anderen van het Romakamp reden geregeld met die auto”, pleitte advocaat Filip Dereuse. Het parket vroeg om het duo tot drie jaar cel te veroordelen. De rechter gaf een lichtere straf. Aleksandar M. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan één jaar effectief en een geldboete van 1.600 euro. Ook zijn auto, een Mercedes, is hij kwijt. Zijn kompaan is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan 8 maanden effectief en een geldboete van 1.600 euro. Aan twee burgerlijke partijen moeten ze in totaal enkele tientallen duizenden euro’s schadevergoeding betalen.