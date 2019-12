Tot drie jaar cel voor Franse drugsdealers met Belgische markt LSI

23 december 2019

12u57

Bron: LSI 0 Kortrijk Zeven Franse drugdealers uit Roubaix en Tourcoing zijn door de correctionele rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 12 maanden tot 3 jaar en boetes tot 5.000 euro voor de verkoop van cannabis, cocaïne en heroïne in de streek van Kortrijk en Menen. Twee (ex-)koppels uit Menen en Kortrijk zaten mee op het beklaagdenbankje omdat ze drugs van de Fransen kochten en zelf ook handel dreven. Zij kregen grotendeels voorwaardelijke celstraffen van 12 maanden tot 2 jaar. De rechter verklaarde 65.500 euro drugsgeld, tal van gsm’s en twee voertuigen verbeurd.

Het onderzoek startte eind 2017 toen een druggebruiker verklaarde dat hij zijn spul bij Andy D. (33) uit Menen haalde. Verder onderzoek bracht aan het licht dat niet enkel hij en zijn (ex-)vriendin maar ook Wesley L. (41) uit Kortrijk en zijn 37-jarige partner drugs aan Noord-Franse leveranciers kochten. Ze reden om de twee dagen zelf naar Frankrijk of de Fransen kwamen leveren. Dat gebeurde onder meer in de buurt van een casino in Menen. Toen het hen te heet onder de voeten werd, vonden de leveringen in Roubaix of Moeskroen plaats.

Via Messenger

Het gerecht tapte tijdens het onderzoek tientallen telefoontjes af en voerden tal van observaties uit. Volgens de openbare aanklager verdienden vooral de Franse leveranciers grof geld aan de handel. Vier Franse dealers werkten samen met hetzelfde Belgische telefoonnummer om de bestellingen van zo’n 85 Belgische afnemers op te nemen. Zij kregen de zwaarste straffen. Vaak verliepen de contacten ook via Facebook Messenger. Ze schakelden steeds meer de Belgische kopers in om op hun beurt extra klanten te ronselen. In oktober 2018 kon het koppel uit Kortrijk gearresteerd worden. Daarna volgden de Franse leveranciers één voor één. Op 17 oktober 2018 konden Jonathan H. (27) en zijn vriendin Soraya N. (29) uit Tourcoing gevat worden met 25 gram heroïne en 6 gram cocaïne in hun Renault Twingo. De drugs zaten onder de versnellingspook verstopt.