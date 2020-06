Tot acht maanden cel voor koppel na beschieten woning met luchtdrukpistool Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

14u29 0 Kortrijk Een koppel uit Heule is veroordeeld voor verschillende feiten van belaging en slagen en verwondingen aan de vader van de vrouw van het koppel. Eén keer vuurden ze zelfs met een luchtdrukgeweer naar de woning van de man in Heule.

De relatie tussen het koppel en de vader van de vrouw was al een geruime tijd verziekt. Hij was eigenaar van een woning in Heule en verhuurde dat aan zijn dochter en haar partner. Toen hij ontdekte dat ze drugs verhandelden in de woning liet hij hen via de vrederechter het huis uitzetten. Het kwam op 22 november vorig jaar tot een hoogtepunt. Het koppel reed ‘s nachts voorbij de woning en vuurden kogelschoten af in de richting van de woning met een luchtdrukgeweer. Er werden zes inslagen op de rolluiken en vier op de ramen vastgesteld. Het koppel reed met een gestolen wagen en kon pas gestopt worden door de politie na een wilde achtervolging. Eerder sloeg de dochter ook al haar vader. Ze liet haar dochter aanbellen om spullen te komen ophalen. Toen de vader haar binnen liet, stormde de dochter ook meteen binnen. Ze nam haar vader in een wurggreep, sloeg de man op zijn hoofd en zei dat ze hem zou vermoorden nu ze helemaal niets meer had. De vrouw liet pas haar greep los toen haar dochter tussenbeide kwam. Dochter I. T. is nu veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Haar partner M. M. die de schoten afvuurde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro. Het luchtdrukpistool is verbeurd verklaard.