Tot 37 maanden effectieve celstraf voor piepjong trio voor gewapende invallen in drugsmilieu LSI

17 februari 2020

12u09

Bron: LSI 0 Kortrijk Drie piepjonge Kortrijkzanen zijn veroordeeld tot celstraffen van 18 tot 37 maanden voor twee gewapende invallen in hun stad. Wellicht dienden de incidenten telkens als vergelding binnen het drugsmilieu.

Op 18 juli 2019 drongen Anouar B. (20) en Akbar I. (18) in de Overleiestraat in Kortrijk binnen in een woning. De zoon des huizes werd toegetakeld met een mes en de inboedel kort en klein geslagen. Amper veertien dagen later herhaalde Anouar B. dit kunstje, samen met Makhdi I. (19) dit keer. Na de inval verdween geld en een Playstation. Bij het wegrennen verloor Anouar B. zijn identiteitskaart. Hem opsporen bleek dan ook een koud kunstje. Hij vloog twee dagen later al achter de tralies. Daar verblijft hij op vandaag nog altijd. Hij kreeg met 37 maanden effectieve celstraf de zwaarste straf. Een onbekende voor het gerecht was B. niet. In april 2019 kreeg hij nog 18 maanden celstraf voor zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel, een maand later kwamen daar nog eens 12 maanden celstraf bovenop. De twee andere betrokkenen probeerden hun aandeel te minimaliseren maar bekenden wel dat ze er bij waren. Makhdi I. kreeg 18 maanden celstraf, Akbar I. moet een werkstraf van 200 uren uitvoeren.