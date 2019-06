Tot 37 maanden cel voor grote cocaïnehandel Alexander Haezebrouck

12 juni 2019

15u46 3 Kortrijk Een zeskoppige drugsbende uit Kortrijk en Kuurne is veroordeeld tot zware gevangenisstraffen voor een grote cocaïnehandel, georganiseerd vanuit Kortrijk. De spilfiguur die 37 maanden cel kreeg, is vorig jaar naar Marokko gevlucht. De rechter heeft de onmiddellijke aanhouding bevolen tegen de man.

De zeskoppige drugsbende opereerde vanuit een appartement langs de Doorniksesteenweg in Kortrijk. De politie beschikte over info dat een zekere ‘Simo’ van daaruit cocaïne verhandelde en ging het appartement observeren. Ze zagen dat er erg vaak korte bezoekjes waren, typisch voor een drughandel. De bende verkocht in verschillende cafés in Kortrijk en in heel Zuid-West-Vlaanderen en Frankrijk. Het kopstuk is in 2018 naar Marokko gevlucht. Volgens het openbaar ministerie kon hij wel vanop afstand de cocaïnehandel draaiende houden. Naast de celstraf van 37 maanden moet hij ook een geldboete van 16.000 euro betalen en heeft de rechter 19.700 euro vermogenswinst verbeurd verklaard. De vijf andere leden van de drugsbende kregen straffen tussen 10 maanden en 18 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 1.000 euro. Twee van hen zagen ook een fors bedrag vermogenswinst verbeurd verklaard.