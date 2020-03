Tot 30 maanden cel voor 44! diefstallen, vooral in Colruyt Alexander Haezebrouck

16 maart 2020

18u52 0 Kortrijk Vier mannen zijn veroordeeld tot celstraffen vanaf acht maanden tot 30 maanden voor het plegen van maar liefst 44 diefstallen over heel België. Ze sloegen vooral toe in filialen van grootwarenhuis Colruyt waar ze met sigaretten en tabak vandoor gingen

De vier mannen verbleven illegaal in ons land en gingen stelen van Kortrijk tot Libramont. De vier sloegen meestal toe in filialen van Colruyt. Op camerabeelden was telkens te zien hoe ze sigaretten en tabak verstopten onder hun kledij en ermee naar buiten stapten. Het is via die camerabeelden dat de vier uiteindelijk in beeld konden worden gebracht en uiteindelijk tegen de lamp liepen. De vier sloegen ook twee keer toe in filialen van optiekwinkel Pearle. In Dendermonde gingen ze er vandoor met twee dure zonnebrillen. Eén zonnebril van Ray-Ban ter waarde 209 euro en één zonnebril van 150 euro van het merk Gucci. Ook in Vilvoorde gingen ze er op 7 maart vorig jaar vandoor met twee zonnebrillen. Eén zonnebril van het merk Gucci ter waarde van 229 euro en één van 209 euro. Het kopstuk van de bende die volgens het parket betrokken was bij maar liefst 39 van de 44 feiten, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 20 maanden effectief. Hij moet ook een geldboete van 1.600 euro betalen.