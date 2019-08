Tot 15 maanden cel voor cannabisplantage Alexander Haezebrouck

16 augustus 2019

17u14 0 Kortrijk Een 40-jarige vrouw uit Kortrijk, moeder van vier kinderen, is samen met nog zes anderen veroordeeld omdat in haar woning een bijna volledig ontmantelde cannabisplantage werd ontdekt in het deel dat ze verhuurde. Allemaal kregen ze celstraffen tussen 12 maanden tot 15 maanden effectief

Fatime Z. liet zich een tijd geleden verleiden tot onderverhuur van de benedenverdieping van het huis langs de Veldstraat in Kortrijk, waar ze op dat moment woonde. De moeder van vier kinderen wou de ruimte, waar vroeger een wassalon was gevestigd, eerst niet verhuren. Maar na aandringen deed ze dat dan toch. De huurder zou er naar eigen zeggen een garage-activiteit beginnen. Maar binnen de kortste keren was op de benedenverdieping een cannabisplantage opgezet. Hoe lang die operationeel was, is niet duidelijk. De initiatiefnemers besloten echter om er mee te kappen, nadat netbeheerder Fluvius had laten weten langs te zullen komen voor een controle. In diezelfde periode liepen bij de politie meldingen binnen dat in de buurt regelmatig een sterke geur waar te nemen was. Het bleek die van cannabis. Het was een koud kunstje om te weten van waar de geur afkomstig was: in de woning waren de ramen op de benedenverdieping afgeplakt met folie. Dat was een beetje amateuristisch gedaan want de politie zag achter de donkere folie het schijnsel van groeilampen. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart. Observatie en telefoontap leidde tot de arrestatie van zeven verdachten, waaronder enkelen die volgens hun advocaat alleen maar in het pand kwamen omdat ze gevraagd waren om de plantage te ontmantelen. Toen de politie na een tijd binnenviel in de woning, troffen ze daar een bijna volledig ontmantelde installatie aan. De vrouw beweerde dat ze van de cannabisplantage helemaal niets afwist, maar daar geloofde de rechter niets van. Naast de celstraffen moeten ze ook allemaal geldboetes betalen van 4.000 euro tot 8.000 euro. Aan Fluvius moeten ze een schadevergoeding van 9.466,74 euro betalen voor illegaal afgetapte elektriciteit.