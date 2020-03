Tot 12 maanden effectief voor Georgische Okay-dieven Alexander Haezebrouck

30 maart 2020

14u43 0 Kortrijk Vijf Georgische mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 maanden tot 12 maanden effectief voor tal van diefstallen in filialen van het grootwarenhuis Okay. Ze grepen telkens naar tabak en verstopten dat onder hun kledij om uiteindelijk slechts iets kleins te betalen aan de kassa. Na een diefstal in de Okay in Bissegem werden ze opgepakt.

Na de arrestatie bleek dat ze heel wat adressen van Okay-filialen in hun gps hadden gestoken. Ook werden ze in allerhande Okay-filialen in West-Vlaanderen herkend. Zo sloegen ze onder meer toe in Ardooie, Pittem, Tielt, Anzegem, Roeselare en dus ook in Bissegem. Daar werden ze betrapt door een winkeldetective. Ze gingen er telkens vandoor met pakken sigaretten. In Roeselare deden ze dat zelfs voor het bedrag van 472 euro. Drie van hen konden gearresteerd worden in Bissegem op 28 september en verblijven momenteel in de gevangenis. Twee van hen zijn voorlopig spoorloos en staan geseind. De drie mannen die opgepakt werden zijn nu allemaal veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden waarvan 12 maanden effectief. Ze moeten ook allemaal een boete van 800 euro betalen en hun auto, een Renault Laguna is verbeurd verklaard. De twee geseinde dieven zijn veroordeeld tot 10 en 11 maanden effectief en een geldboete van 400 euro.