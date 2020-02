Toren Sint-Maartenskerk opent begin juni voor toeristen: “Extra troef voor Kortrijk” Peter Lanssens

05 februari 2020

13u48 12 Kortrijk Er zijn werken gestart om van de toren van de Sint-Maartenskerk een publieke uitkijktoren te maken. De opening is begin juni. “Het geeft een extra troef aan Kortrijk, wat stadsmarketing en toerisme betreft. We nemen deze mooie toren prominent mee in onze publicaties”, zegt schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). De werken kosten samen 300.000 euro.

De 83 meter hoge toren in Brabantse gotiek en met zes dienstklokken domineert samen met de woontoren K-Tower de skyline in Kortrijk. Je hebt boven in de toren een prachtig uitzicht. De borstwering wordt nu beveiligd boven. De draaitrappen krijgen leuningen. De toren verlaten doe je straks door via een gang naar de achterkant van de kerk te stappen. Je ziet onderweg een houten rad, waarin mensen liepen na een brand in 1862, om materialen naar boven te hijsen voor het herstel van de kerk. Er komen toegangspoortjes aan de in- en uitgang. Die krijgen een teller om te kunnen registreren hoeveel bezoekers er per dag zijn, en met een klein scherm waarop info komt zoals ‘even wachten, er is te veel volk in de toren’. De brandweer legt wel een beperking op van maximum vijftig bezoekers tegelijk in de toren. En er moet ook een soort automatische melding komen wanneer een bezoeker te lang in de toren blijft. Want dat kan een aanwijzing zijn van een probleem.

Gratis toegang

De toegang tot de toren zal gratis zijn. Je moet vanaf juni enkel een QR-code bekomen via www.kortrijk.be of aan de balie van de dienst Toerisme in Kortrijk, die je dan scant aan de ingang van de toren. De toren toegankelijk en veilig maken kost de stad 150.000 euro. Ook de provincie en Westtoer maken 150.000 euro vrij. De Sint-Maartenskerk bevindt zich nabij de Grote Markt, tussen het Sint-Maartenskerkhof- en het Vandaleplein.