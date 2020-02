Topvrijwilliger verliest onderbeen na infectie: “Blij dat ik er nog ben” Nic Cattebeke (45) uit Heule overleeft maar net levensgevaarlijke bacterie Peter Lanssens

14 februari 2020

12u36 0 Kortrijk Een sneetje aan de hiel van zijn rechterbeen, niets aan de hand eerst. Tot een levensbedreigende bacterie zich via die kleine wonde een weg naar binnen baande en zelfs het bot in zijn been zwaar aanvrat. “Ik ben er mijn rechtervoet en -onderbeen door kwijtgespeeld”, vertelt Nic Cattebeke (45). “Maar als ik nog een paar dagen langer had gewacht om naar het ziekenhuis te gaan, was het te laat. Indien de bacterie in mijn bloed zou geraakt zijn, was het dodelijk. Ik ben blij dat ik nog leef”, zegt de Heulenaar, gekend als een topvrijwilliger. “Ik kom terug. Tegen de zomer ben ik thuis.”

Nic Cattebeke (45) liep het wondje in november 2019 op. Kort nadat het helemaal genezen was, hij was in die periode ook grieperig geweest, begon zijn onderbeen onrustwekkend te zwellen. Toen zijn been uiteindelijk zwart begon uit te slaan en Nic er amper nog kon op staan, trok hij op 27 december naar zijn huisarts. Die hem meteen doorverwees naar de spoeddienst van het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. En paar uur later waren zijn rechtervoet en -onderbeen geamputeerd, tot net onder de knie. “Ik zag het meteen aan het gezicht van de dokters. Er was geen enkele andere oplossing mogelijk om de bacterie, die al overal in mijn onderbeen zat, een halt toe te roepen”, vertelt Nic. “Meteen onder het mes of sterven, zo eenvoudig was het. Ik ben al blij dat ze mijn rechterknie hebben kunnen redden. Want dat is straks veel handiger voor een prothese.”

Optimist

De Heulenaar is een optimist in hart en nieren. Een positief man, die altijd goedgemutst is en vol in het leven staat. Dat zal niet veranderen, na wat hem overkomen is. “Ik bekijk het positief en ga proberen om er het beste van te maken”, zegt Nic. “Ik ben vooral blij dat ik er nog ben. Het is jammer wat er gebeurd is, maar ik heb moed. Die ‘courage’ zit al heel mijn leven in mij. Ik verwacht nog een maand te moeten herstellen op de ziekenhuiscampus in de Kennedylaan. Daarna volgen drie maanden revalidatie in de campus Onze-Lieve-Vrouw in de Reepkaai. Waar ze me een beenprothese gaan aanmeten ook.”

Boerderij

“Ik verwacht tegen het zomerverlof terug thuis te zijn. Ik neem mijn intrek in het huis van mijn vader, in de Wittestraat in Heule. Je hebt er een slaapkamer beneden, er zijn geen trapjes, het is met andere woorden perfect voor een rolstoelgebruiker. Mijn boerderij even verderop? De runderen zijn al weg, terwijl mijn zus nu de verhuur van de landbouwgrond voor akkerbouw regelt. De woning op de hoeve zelf komt voorlopig wel leeg te staan.”

De Vonke en het Molenheem

Veel mensen schrokken zich een hoedje, toen ze vernamen wat Nic Cattebeke overkomen was. Hij krijgt veel steunbetuigingen uit Heule en uit Lendelede, waar hij zijn jeugd sleet. Nic Cattebeke is voorzitter van OC De Vonke in Heule, is actief in het Molenheem in Heule-Watermolen en ondersteunt met plezier enkele verenigingen. Zo helpt hij met de organisatoren van de Tinekesfeesten. De scouts fuiven ieder jaar bij hem thuis. En hij rijdt elk jaar met een tractor naar de carnavalsstoet in Gullegem, om er een praalwagen te trekken. “Ik kom terug”, benadrukt hij. “Zo ben ik al herverkozen in het bestuur van De Vonke en het Molenheem. En ik blijf helpen, binnen de grenzen van waar ik fysiek nog toe in staat zal zijn. Ik blijf zeker ook actief bij CD&V in Kortrijk.”