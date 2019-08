Topchoreografe Isabelle Beernaert na 37 jaar terug thuis met dansvoorstelling in stadsschouwburg Peter Lanssens

21 augustus 2019

09u04 0 Kortrijk 8 jaar was Isabelle Beernaert, toen ze moederziel alleen de trein nam naar Antwerpen om er danseres te worden. “Laat me. Laat me nu maar doen”, zei ze tegen haar familie. De topchoreografe, onder meer bekend van het VTM-programma So You Think You Can Dance, komt nu na 37 jaar terug thuis in Kortrijk met haar toepasselijke dansvoorstelling ‘Laat Me’. Er komt straks ook een docu.

Isabelle Beernaert (45) en haar dansgezelschap staan op 21 december voor het eerst sinds decennia terug op de planken van de stadsschouwburg in Kortrijk, met de productie ‘Laat Me’. Met dank aan Kurt Ostyn en Cis Scherpereel van het marketingbureau Mex United. “Want iemand als Isabelle, die jaarlijks de grootste theaterzalen van Amsterdam tot Antwerpen moeiteloos weet te vullen, moeten we in onze eigen stad op handen dragen”, zegt Kurt Ostyn. Meer nog: Kurt Ostyn maakte samen met Isabelle een wandeling door haar geboortestad en luisterde naar haar levensverhaal. Lode Steenhoudt van het Kortrijkse productiehuis Chemisch Circus maakt van de wandeling een unieke vierdelige documentaire. Die wordt binnenkort gelanceerd, maar de trailer kan u al zien.

Isabelle vertelt in de docu open en eerlijk over hoe ze door mannen werd vernederd, geslagen en misbruikt. De dans hield haar recht. Wanneer Isabelle over dans praat, zie je de passie oplaaien. Kurt Ostyn

Verlies jongere zusje

“Isabelle vertelt in de docu ontwapenend open en eerlijk over delicate thema’s zoals het verlies van haar jongere zusje”, zegt Kurt Ostyn. “Maar ook over hoe ze door mannen werd vernederd, geslagen en misbruikt. De dans hield haar recht. Wanneer Isabelle over dans praat, zie je de passie oplaaien.”

Unieke ervaring

Kurt Ostyn en Isabelle Beernaert leerden elkaar via het boek Het Oneerlijk Voordeel kennen. Waarin mede-auteur Kurt Ostyn treffend vertelt over haar mama in café D’Oude Hoeve in Kluisbergen. Isabelle Beernaert vond het raak verwoord. Cis Scherpereel van Mex United onderstreept het belang van de komst van Isabelle Beernaert naar Kortrijk: “Koester onze culturele helden. We gaan voor een volle stadsschouwburg op 21 december. Dat durven we omdat we weten dat elke bezoeker er een unieke ervaring zal beleven. Want Isabelle maakt van dans een taal die iedereen beroert. Ik hoop dat er in de zaal heel wat mensen zullen zijn die nog nooit een dansvoorstelling bijwoonden. En dat ze daarna zullen zeggen: ‘die Isabelle, da’s ene van ons’”, aldus Cis Scherpereel. De documentaire in primeur ontvangen, kan door hier te klikken en je te registreren. Tickets voor de dansvoorstelling in de stadsschouwburg boek je hier. Tickets kosten tussen 31 en 42 euro per persoon. Wacht niet te lang, want de verkoop gaat nu al vlot.