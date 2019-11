Topchirurg voert 400ste leveringreep via kijkoperatie uit om tumoren weg te nemen: “Zo veel meer kans op overleven” AZ Groeninge viert mijlpaal op internationaal vlak in leverchirurgie Peter Lanssens

14 november 2019

11u47 0 Kortrijk Dokter Mathieu D’Hondt (41) voerde voor de 400ste keer een leveroperatie via laparoscopie uit. Waarbij met enkele kleine sneetjes in de buikwand via een kijkoperatie levertumoren worden weggenomen. Een prestatie waar ze in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk fier op zijn. “Het is uniek dat eenzelfde chirurg zoveel leveroperaties via kijkoperatie uitvoerde”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “Geen enkele chirurg deed hem dat voor.”

Het was op 7 november dat Kortrijkzaan Mathieu D’Hondt voor de 400ste keer een leveroperatie via laparoscopie uitvoerde. Die techniek met enkele kleine sneetjes in de buikwand heeft veel voordelen. De patiënt verliest zo merkelijk minder bloed, er zijn minder complicaties en het herstel verloopt vlotter en sneller. Want een klassieke leveringreep gebeurt via een grote incisie in de bovenbuik. Wat bij een kijkoperatie vermeden wordt. Dokter D’Hondt startte zijn carrière in AZ Groeninge acht jaar geleden. Hij voerde al zo’n 600 leveroperaties uit, waarvan dus 400 via een kijkoperatie. De meeste ingrepen worden verricht om leveruitzaaiingen van darmkanker weg te nemen. “Uit onze cijfers blijkt dat de vijfjaarsoverleving voor uitzaaiingen van darmkanker na een leveringreep via kijkoperatie 65 procent is”, zegt Mathieu D’Hondt. “Dat is een zeer hoog cijfer, in vergelijking met andere grote studies.”

Live uitzending in auditorium

Het is uniek dat eenzelfde chirurg al zoveel leveroperaties via kijkoperatie uitvoerde. Voor zover bekend in de wetenschappelijke literatuur deed geen enkele chirurg hem dat voor. “Zijn 400ste laparoscopische leveroperatie werd op 7 november live uitgezonden in het auditorium van het ziekenhuis”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn. “We deden dat voor (huis)artsen, specialisten en verpleegkundigen, in het kader van het symposium ‘Ik takes two to tango’. Terwijl dokter D’Hondt de operatie uitvoerde in het operatiekwartier, gaf collega-chirurg Franky Vansteenkiste live tekst en uitleg in het auditorium. Zo kregen de aanwezigen letterlijk een beeld van hoe zo’n ingreep verloopt.”

Topdokter in eigen regio

Dokter Mathieu D’Hondt houdt sinds jaar en dag nauwgezet de vele parameters van zijn lever- en pancreasoperaties bij. De pancreasoperaties verricht hij samen met zijn collega, dokter Franky Vansteenkiste. “Door die vele verzamelde data zijn de technieken bij lever- en pancreaschirurgie steeds verfijnder”, zegt Stefaan Lammertyn. “Dokter D’Hondt deelt zijn kennis en ervaring graag met andere chirurgen. Zo publiceert hij vaak in internationaal vermaarde tijdschriften. Deze maand verscheen nog een artikel in het European Journal of Surgical Oncology. Waarin dokter D’Hondt aantoont dat een laparoscopie in de nabijheid van de grote bloedvaten een veilige en betrouwbare techniek is om tumoren weg te nemen. Straks worden de resultaten van de pancreasoperaties via kijkoperatie eveneens gepubliceerd, in het gereputeerde tijdschrift International Journey of Surgery. Verder werkt dokter D’Hondt nu aan zijn doctoraat over laparoscopische lever– en pancreaschirurgie. Hij verdedigt eind 2021 zijn doctoraatsthesis aan de KU Leuven”, aldus Stefaan Lammertyn.