Topchefs leveren 820 verwenpakketten voor zorgpersoneel AZ Groeninge af Peter Lanssens

26 april 2020

08u53 0 Kortrijk Het Kortrijkse collectief van topchefs Café Paté heeft 820 verwenpakketten afgeleverd voor zorgpersoneel van het ziekenhuis AZ Groeninge. “We bedanken de mensen die doneerden voor de verwenpakketten, waardoor onze actie geslaagd was”, zeggen de topchefs.

Café Paté en partners stelden de verwenpakketten, telkens voor twee personen, samen. Een pakket omvat paté op basis van konijn (samen met slagerij Mylle), een potje pickles van Camp’s, een zandkoekje van Sablé Breton, chocolade van Libeert, broodjes van patisserie Ridder & Hove en de biertjes Martha en Boho Kriek. Een pakket reserveren voor een dokter of zorgverlener van AZ Groeninge kostte 10 euro. Café Paté deed er per pakket nog eens 5 euro bovenop om de volledige kost te dekken. “We staken het personeel van AZ Groeninge zo een hart onder de riem”, zegt Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient. “Het kriebelt hart om weer aan de slag te gaan in onze restaurants. Er zijn ook al enkele Café Paté chefs die ondertussen met een take-away zijn gestart.”

Elf chef-koks

Zitten bij Café Paté: Matthias Speybrouck van Va et Vient, Felix François van Het Vliegend Tapijt, Dirkjan Decock van Taste and Colours, Bas Ghyselen van ViEr, Thijs Clinckemaillie van Hula, Karel Callebert van Walle 111, Sébastien Ververken van Vol-Ver, Ludovic Ghyselen van Argendael, Martijn Defauw van Rebelle, Frederik Desmet van Oud Walle en Klaas Lauwers van Messeyne. Meer info over het collectief: www.cafepatevzw.be.