Topchefs bereiden paté op basis van konijn voor zorgpersoneel AZ Groeninge: “Ze verdienen het om verwend te worden” Peter Lanssens

09 april 2020

16u00 0 Kortrijk Café Paté laat van zich horen. Het collectief van topchefs zoals Dirkjan Decock van restaurant Taste and Colours, Matthias Speybrouck van restaurant Va et Vient en Felix François van restaurant Het Vliegend Tapijt hebben met enkele partners een verwenpakket samengesteld. Een pakket omvat onder andere een potje paté op basis van konijn. “Het zorgpersoneel van het ziekenhuis AZ Groeninge verdient het dan ook om culinair verwend te worden”, zegt Felix François.

Alle restaurants worden in coronatijden hard getroffen. “We moeten met zijn allen in ons kot blijven, maar dat wil niet zeggen dat we er geen zin meer in hebben”, vertellen de chef-koks van het Kortrijkse collectief Café Paté. “Want gastvrijheid en lekker eten en gepaste drankjes serveren, blijft nu eenmaal door onze aderen stromen. We slaan nu de handen in elkaar om vanuit ons kot de dokters en verplegers van AZ Groeninge, die elke dag in de weer zijn om het virus te bestrijden, een hart onder de riem te steken.”

850 verwenpakketten

Café Paté wil tot 850 culinaire verwenpakketten, telkens voor twee personen, aan AZ Groeninge bezorgen. Een pakket omvat paté op basis van konijn (samen met slagerij Mylle), een potje pickles van Camp’s, een zandkoekje van Sablé Breton en belegd met chocolade van Libeert, broodjes van patisserie Ridder & Hove en Martha-biertjes van Belgian Brew Factory. Werken ook mee aan het project: hunt branding, Dupont en ace packaging & technics.

Pakket kost 10 euro

Een verwenpakket reserveren voor een dokter of zorgverlener van AZ Groeninge kan op www.cafepatevzw.be. Doneren kost tien euro per pakket. Het trio van Café Paté doet er per pakket nog eens vijf euro bovenop om de volledige kost te dekken. Bedrijven krijgen vanaf vijftien pakketten een factuur. De volgende toppers zitten ook in het collectief van Café Paté: Bas Ghyselen van ViEr, Thijs Clinckemaillie van Hula, Karel Callebert van Walle 111, Sébastien Ververken van Vol-Ver, Ludovic Ghyselen van Argendael, Martijn Defauw van Rebelle, Frederik Desmet van Oud Walle en Klaas Lauwers van Messeyne.