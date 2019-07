Tombroek heeft nu ook speelpleintje Joyce Mesdag

02 juli 2019

13u43 0 Kortrijk Rollegem is een nieuw speelpleintje rijker: er werd 10.000 euro geïnvesteerd in een speelpleintje voor de wijk Tombroek, een grenswijk tussen Kortrijk, Rollegem en Moeskroen.

“Het bestuursakkoord ‘Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen’ stelt dat elk kind in een straal van 400 meter rond zijn woonplaats veilig en kwalitatief buiten moet kunnen spelen”, zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). “Rollegem heeft als kleine deelgemeente slechts één vast speelplein aan De Weimeersen. Nu komt er een tweede. Samen met de kinderen en de ouders werkte de stad dit voorjaar een voorstel uit voor het speelplein. In 10 jaar tijd verdubbelde het aantal kinderen in de wijk. Het nieuwe speelplein achter de Tombroekstraat vult een leemte in waar ook de bewoners opmerkzaam voor waren. Want voorheen was de wandelafstand tot het dichtstbijzijnde speelplein in Rollegem ongeveer twee kilometer. De wijk Tombroek mag vanaf nu een kinderrijke en speelrijke buurt genoemd worden.”