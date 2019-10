Tom Vangheluwe nieuw algemeen directeur van concertorganisatie Wilde Westen Peter Lanssens

01 oktober 2019

14u47 0 Kortrijk Tom Vangheluwe wordt de nieuwe algemeen directeur van het toonaangevende Wilde Westen. De concert- en festivalorganisatie verwelkomde 35.000 bezoekers in 2018 en pakt dit seizoen uit met Black Box Revelation, Het Zesde Metaal, Orchestre National de Lille, Zwangere Guy, Brihang, Lubomyr Melnyk en meer.

“Wilde Westen gaat op hetzelfde elan verder”, zegt Tom Vangheluwe, die eerder directeur was van muziekclub De Kreun en artistiek leider van Wilde Westen. “We profileren ons verder als multigenre organisatie. Pop en rock gaan er hand in hand met klassiek en jazz. Behalve de 100 concerten per jaar blijven de festivals Sonic City, Festival Kortrijk, BOS!, Jazz Cats en Klinkende Stad belangrijke pijlers binnen de werking”, aldus Tom Vangheluwe. Hij volgt Joost Fonteyne op, die op 1 november Wilde Westen verlaat. Joost Fonteyne, een naam als een klok in het Kortrijkse culturele landschap en een man met veel ervaring, wordt artistiek directeur van het Klarafestival in Brussel. “De tijd is rijp om mijn expertise in een nieuwe omgeving te delen”, zegt hij. “Ik ben trots op wat we in Kortrijk en meer in het bijzonder met Wilde Westen gerealiseerd hebben. Ik ben mijn collega’s, de organisaties en de stad Kortrijk dankbaar voor de vele mooie projecten.”