Tom Spier, verdacht van vadermoord, wil vrijgelaten worden VHS

06 juni 2020

10u08 0 Kortrijk Omdat hij zegt geen schuld te hebben aan de Omdat hij zegt geen schuld te hebben aan de moord op zijn vader, de 90-jarige voormalige arts Frans Debaillie uit Kortrijk, wil Tom ‘Spier’ Debaillie (56) zo snel mogelijk weer vrijkomen. De raadkamer denkt daar echter anders over.

Ex-bodybuilder Tom Debaillie moest vrijdag voor de raadkamer in Kortrijk verschijnen. Daar werd zijn aanhouding verlengd met twee maanden, niettegenstaande het feit dat zijn advocaat had gevraagd z’n cliënt vrij te laten onder voorwaarden. Omdat de raadkamer niet inging op die vraag, stapt de advocaat van Debaillie nu naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling, in Gent. Daar zal over veertien dagen geoordeeld worden of de beslissing van de Kortrijkse raadkamer gegrond en terecht was. Volgens de advocaat blijft Tom Spier met klem ontkennen dat hij ook maar iets met de dood van zijn vader te maken heeft. Debaillie vertelde de speurders dat hij ’s morgens zijn vader dood aantrof in het kasteeltje op Hoog Mosscher. Tom Spier, een man met een lang strafblad, woonde daar ook al een tijdje.