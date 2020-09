Tom Sarlet en Kortrijk Spurs B openen competitie met West-Vlaams duel met nieuwkomer Gistel Oostende: “Match in handen nemen en controleren” Bjorn Vandenabeele

29 september 2020

13u14 0 Kortrijk Coach Tom Sarlet ruilde in het tussenseizoen de C-ploeg van Kortrijk Spurs in voor het B-team. Op de openingsspeeldag in eerste landelijke van het basketbal wacht Spurs B meteen een West-Vlaams treffen. Tegenstander is nieuwkomer KB Oostende Bredene, dat in dit openingsduel van de competitie niets te verliezen heeft.

Coach Tom Sarlet paste de voorbereiding van zijn team door de coronacrisis aan. Toch is hij van oordeel dat de Kortrijkse B-ploeg helemaal klaar is om het seizoen op volle kracht aan te vatten. “We mogen wel stellen dat de voorbereiding goed verlopen is”, opent de trainer. “We kozen er door het hele coronagebeuren bewust voor om wat minder wedstrijden te spelen. De oefenmatchen die we wel afwerkten, hebben ons duidelijk gemaakt wat de werkpunten we nog zijn.”

Externe factoren

Kortrijk Spurs B opent de competitie tegen nieuwkomer KB Oostende Bredene. De kustploeg promoveerde als leider uit tweede landelijke, maar wist zich in de transferperiode niet te versterken. “Ik denk dat we vooral op een heel gemotiveerde tegenstander zullen botsen”, gaat Sarlet voort. “Ze komen net over uit een lagere reeks en zullen willen tonen dat ze in eerste landelijke thuishoren. Het zal voor ons zaak zijn om de match in handen te nemen en de wedstrijd te controleren. Zo komen we niet voor verrassingen te staan.”

Ambities heeft Kortrijk Spurs B voor komend seizoen wel, al zal die verwezenlijken natuurlijk ook afhankelijk zijn van heel wat externe factoren. “Het is altijd heel moeilijk om in te schatten en nu is het nog iets totaal anders. We mikken dit seizoen zeker op een plaats in de linkerkolom van de klassering. Veel concreter kunnen we niet zijn. Corona zou wel eens een grote spelbreker kunnen blijken met het oog op een normaal verloop van de competitie. Hopelijk volgen alle speelsters de regels goed op en dat niet alleen binnen de club. Enkel op die manier kunnen we besmettingen zoveel mogelijk uit het basketbal houden en een zo normaal mogelijk seizoen afwerken.”