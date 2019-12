Tom Helsen trakteert Mieke, die herstelt van leukemie, op nummer in riksja: “Ik voel me nog zwak, maar hier krijg ik energie van” Peter Lanssens

18 december 2019

13u16 50 Kortrijk Tom Helsen verraste Mieke Debels (51) uit Bellegem woensdagmiddag op een akoestisch privé-optreden in een riksja. De Vlaamse zanger-muzikant speelde onder meer het nummer Heaven van Bryan Adams. “Ik voel mij dan ook in de zevende hemel”, straalt Mieke Debels, die al ruim een jaar herstelt van leukemie. Zij en anderen kregen samen 3.170 euro bij elkaar. De mooie som gaat naar het Fonds Ariane. Die vzw ondersteunt onderzoek naar bloedkankers zoals leukemie.

Mieke Debels dacht dat ze voor De Warmste Week alleen geïnterviewd zou worden door vliegende StuBru-reporter Michèle Cuvelier, aan het station in Kortrijk. Maar Studio Brussel stopte haar in een riksja en liet haar naar het Warmste Week-festivaldorp op het Nelson Mandelaplein rijden. Tom Helsen gaf onderweg een privé-optreden in de riksja, speciaal voor Mieke. “Heel plezant, het is de eerste keer ooit dat ik zoiets doe”, vertelt Tom Helsen. “Fantastisch gewoon, het was prachtig”, glimlacht Mieke. Ze werd eind november 2018 ziek en kreeg na drie weken van onderzoeken de harde diagnose: acute lymfatische leukemie.

Ik voel me nog zeer zwak, maar ik kom al van ver terug. En door hier te zijn, krijg ik nog meer energie. De warmte die ik hier voel, is prachtig Mieke Debels

Intensieve chemokuur

Mieke vierde vorig jaar noodgedwongen Kerstmis en Nieuwjaar in ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge, waar ze een intensieve chemokuur kreeg. “Ik kwam er mezelf tegen”, vertelt ze. Een jaar later is Mieke kankervrij, maar ze staat nog voor een lange nabehandeling met medicatie. En op 2 januari start ze ook aan een fysieke revalidatie. “Ik voel me nog zeer zwak, maar ik kom al van ver. En door hier te zijn, krijg ik nog meer energie. De warmte die ik hier voel, is prachtig.”

Warmste Kussens haken

Toen Mieke Debels het voorbije jaar aan het herstellen was, doodde ze de tijd door te haken. Zo ontstond het idee om Warmste Kussens te haken. “Het haken bracht mij helemaal tot rust, het was super als therapie”, vertelt Mieke. “Er zijn al 245 kussens gehaakt. We gaan naar een kleine 300. Verder organiseerde ik afgelopen zaterdag samen met lotgenote Leen Verstraete uit Bellegem een geslaagde spelletjesavond in de vrije basisschool in Bellegem. Onze acties brengen samen 5.000 euro op, ook door een gulle gift van een goeie vriend.”

Opvoedster-begeleidster

Mieke Debels was, voor ze zwaar ziek werd, opvoedster-begeleidster bij mensen met dementie in woonzorgcentrum Sint-Carolus in de Groeningelaan in Kortrijk. “Ik kan er in principe eind juni 2020 terug aan de slag, als ik weer de oude ben”, vertelt ze. “Ik hoop dat het vroeger al kan. Want ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan in woonzorgcentrum Sint-Carolus.