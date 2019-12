Tom, die zwaar verbrand raakt aan zijn arm, schenkt personeel brandwondencentrum cheque van 17.091 euro Christophe Maertens

23 december 2019

20u04 4 Kortrijk Tom Vanheule (38) uit Gullegem, die bij een ongeval op een etentje zwaar verbrand raakte aan zijn arm, schonk op de Warmste Week in Kortrijk een cheque van 17.091 euro aan het brandwondencentrum van UZ Gent. “Die mensen maken een wereld van verschil uit voor mij.”

Tom Vanheule had nooit kunnen vermoeden dat een etentje bij zijn neef zijn leven volledig ondersteboven zou gooien. Op een bepaald moment moest het grilltoestel, een steak-cowboy, worden bijgevuld. Dat liep echter goed fout. Ineens was er een steekvlam en Tom probeerde die af te weren met zijn arm, met zware verbrandingen tot gevolg. Het slachtoffer werd overgebracht naar het brandwondencentrum van UZ Gent.

Pijnpompen

“Door dat ongeval ging mijn leven in geen tijd van 100 naar 0 en moest ik volledig herbeginnen”, zegt de man. “Mijn eerste week in het brandwondencentrum was een drama. Ik had enorm veel pijn en nam veel medicatie. Ik had zes baxters en vier pijnpompen. Na een week heb ik, dankzij de mensen van het brandwondencentrum, mijn rug kunnen rechten. Ik heb toen beslist dat het ongeval en de gevolgen daarvan mijn leven niet zouden bepalen. Mijn eerste mentale overwinning was toen ik het ziekenhuis mocht verlaten. Mijn tweede streep die ik eronder kon trekken, was toen ik opnieuw mocht gaan werken.” Tom is tewerkgesteld als glasplaatser in de Glascentrale in Wevelgem. “Gelukkig heb ik daar mogen herbeginnen. Mijn werkgever gaf mij een aangepaste halftijdse job. Sinds 1 november werk ik weer fulltime en doe ik wat ondersteuning van de werfleiders en zo. Ik ben mijn baas enorm dankbaar dat ik dat mag doen.”

Helden

Maandag kon Tom nog een derde streep onder het verhaal trekken toen hij de opbrengst van een benefiet aan de mensen van het brandwondencentrum kon geven. “De mensen die daar werken zijn onvoorstelbaar”, zegt Tom. “Dat zijn echt helden voor mij. Ze gaan zo vertrouwd met de patiënten om. Ze weten dat je daar ligt als een wrak en ze bouwen je stap voor stap terug op. Dat zijn vrienden geworden, ik wou ze er vandaag per se bij.” Het benefiet, dat de naam ‘Tom vlamt erdoor’ kreeg, bracht 17.091 euro op.

“Ik sta nu anders in het leven. Jammer genoeg moest ik zoiets tegenkomen om het te beseffen. Gelukkig ziet alles er momenteel tamelijk goed uit. De dokters verwachten dat ik nog een operatie zal moeten ondergaan. Ik heb dagelijks nog veel pijn, maar het betert en je raakt het gewoon.”

‘Een ster’

Het nummer dat Tom op de Warmste Week vroeg om te spelen was ‘een ster’ van Stan Van Samang. Bij het indrukken van de knop, leek de knop niet te werken. Tot grote verbazing van Tom, stond de artiest plots voor zijn neus om live het nummer te brengen. “Ik had nooit verwacht dat Stan Van Samang hier live zou zijn, ik wist echt van niets”, zegt Tom Vanheule. “Ik ben wel een hele tijd fan, sinds hij dat nummer bracht in ‘Liefde voor muziek’ was dat het liedje van mijn vrouw Sylvie. Het is ook dankzij haar dat ik hier vandaag sta. Ik ben haar eeuwig dankbaar.”