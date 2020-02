Gesponsorde inhoud Toeristisch onthaal vanaf 2021 tijdelijk naar Begijnhof Peter Lanssens

12 februari 2020

14u06 0 Kortrijk Het toeristisch onthaal krijgt vanaf begin 2021 tijdelijk een nieuwe plek in het bezoekerscentrum aan de poort van het Begijnhof, in de Begijnhofstraat 2. Er wordt tegelijk bekeken om binnen enkele jaren een nieuwe en definitieve locatie te bepalen voor het toeristisch loket van Kortrijk.

Het toeristisch onthaal zit sinds 2006 weggestopt in de Groeningeabdij. Het aantal bezoekers daalde van 40.248 in 2010 naar 25.895 in 2017. De verhuis moet die dalende tendens doorbreken. Een verhuis is ook noodzakelijk, want in de Groeningeabdij zijn werken voor onder meer een tentoonstellingszaal met internationale uitstraling op til. De baliemedewerkers van toerisme en de vrijwilligers van het Begijnhof werken vanaf januari 2021 zij aan zij in het bezoekerscentrum van het werelderfgoed. De stad hoopt dat meer toeristen hun weg naar het nieuwe loket zullen vinden, aan het Begijnhof en vlakbij de Grote Markt en de Sint-Maartenskerk. Tot slot: ondanks de digitale tijd waarin we leven bezoekt nog 20 procent van de toeristen in de Leiestreek fysiek een toeristisch loket.