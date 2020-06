Toch mooi afscheid voor Barbara en Rik van cultcafé De Groene Kikker: “Blij om onze klanten terug te zien” Peter Lanssens

04 juni 2020

17u10 0 Kortrijk De heropening van de horeca vanaf volgende week komt net op tijd voor Barbara Hoorelbeke (39) van het 122 jaar oude De Groene Kikker nabij het Sint-Amandsplein op Overleie. De zaakvoerster kan het cultcafé zo nog drie weken uitbaten, zoals altijd met steun van haar man Rik Ottevaere (57). Barbara geeft de fakkel daarna door aan Ilse Six (45). “We zijn heel blij dat we de klanten toch nog gaan terugzien en kunnen zo op een mooie manier afscheid nemen van hen”, vertelt Barbara.

“We zien het helemaal zitten. Ook Ilse Six is heel enthousiast. Want zij krijgt nu nog tijd om rustig te kijken welke aanpassingen er eventueel kunnen gebeuren in De Groene Kikker. We zijn gelukkig om iedereen straks terug te zien en gaan er alles aan doen om de klanten een veilig gevoel te geven in De Groene Kikker. We rekenen vooral op ons terras, want er zal minder plaats zijn binnen. Ik raad mijn klanten aan om zelf fleecedekentjes mee te brengen. We regelen zelf handgels, we ontsmetten het sanitair, we maken werk van een glazenwasser enzovoort. In de toiletten zal info hangen over een correcte handhygiëne. Wees welkom in De Groene Kikker op maandag 8 juni, vanaf 10 uur”, aldus Barbara Hoorelbeke. Ilse Six neemt De Groene Kikker vanaf juli over.