Toch lange files aan recyclagepark in Kortrijk: “Neem enkel het hoogstnoodzakelijke mee” Peter Lanssens

15 april 2020

18u06 5 Kortrijk Er stond op woensdag 15 april een lange file in de Graaf Karel de Goedelaan, aan het recyclagepark in Kortrijk. Sommige mensen moesten er tot drie kwartier aanschuiven. Er wordt in Kortrijk in de recyclageparken op afspraak gewerkt in coronatijden. Dat is in andere gemeenten ook zo. Die aanpak loopt vlot, tenzij mensen te veel afval beginnen mee te nemen. En dat zijn er steeds meer.

Er zijn per tijdslot van 20 minuten maar maximum vijftien plaatsen beschikbaar. En er mogen per tijdslot niet meer dan tien wagens tegelijk binnen in het recyclagepark om de afspraken rond social distancing te kunnen naleven. Maar als je te veel afval meeneemt, is die tijdsduur te kort om alles te lossen in het recyclagepark, met als gevolg dat sommigen meer dan een half uur in de weer zijn, om al het afval uit hun voertuig te krijgen. De mensen die achter hen komen, moeten hierdoor veel langer wachten. Zo ontstaan uiteindelijk toch files.

Politie

“Het is niet de bedoeling dat je als het ware je hele inboedel in je voertuig propt. Breng enkel het hoogstnoodzakelijke mee, wat thuis echt in de weg ligt of waar je echt vanaf wil”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ik roep de mensen ook op om vooraf goed te sorteren. Zodat ze vlotter en gerichter kunnen lossen. En behandel de parkwachters met respect. Er zijn mensen die parkwachters vierkant uitlachen, als ze een opmerking geven, zoals woensdag in het recyclagepark in de Graaf Karel de Goedelaan. Ik aanvaard dat niet. De politie is verwittigd en houdt er een extra oogje in het zeil”, aldus Ruth Vandenberghe. Wie wil weten hoe het recyclagepark op afspraak werkt: www.kortrijk.be/corona/afval.