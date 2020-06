Toch Guldensporenviering in Kortrijk: “Minister-president Jambon komt, hang massaal Vlaamse Leeuw uit” Peter Lanssens

22 juni 2020

17u12 0 Kortrijk Er is op vrijdag 10 juli conform de coronamaatregelen toch een Guldensporenviering in Kortrijk. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) komt. Dat bevestigt Jorgen Deman, voorzitter van het organiserende Guldensporencomité.

Kortrijk blaast traditioneel een dag voor de Vlaamse feestdag verzamelen aan de Groeningekouter in de Groeningelaan. Het is met de Guldensporenslag van 1302 in het geheugen de vaste plaats om de viering van de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op gang te trekken. Het wordt in tijden van corona wel een bescheiden officiële plechtigheid, aan het monument Maagd van Vlaanderen.

“De minister-president zal aanwezig zijn, met een korte boodschap die de gebruikelijke uitgebreide 11 juli toespraak vervangt”, stelt Jorgen Deman. “Kunnen niet dit jaar: de strijdrede, de receptie en de muzikale optredens achteraf. We verleggen de focus van de viering naar de bloemenhulde en de uitreiking van de Groeningeprijs. Maximum 200 personen kunnen de plechtigheid volgen. Er worden 200 stoelen gezet. We werken enkel met voorinschrijvingen via uitinkortrijk.be. Die module om in te schrijven wordt eerstdaags gelanceerd. De Groeningekouter wordt met herassen omsloten en krijgt een aparte in- en uitgang. Er wordt achteraf niet gefeest.

We roepen net daarom alle Kortrijkzanen met nog iets meer nadruk dan andere jaren op om massaal hun Leeuwenvlag uit te hangen en zo mee onze Groeningestad in een feestelijk kleedje te steken”, besluit Deman.