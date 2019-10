Toch exotische én Vlaamse hapjes tijdens Week van de Smaak Peter Lanssens

27 oktober 2019

09u05 0 Kortrijk Kortrijk, Kuurne en Harelbeke slaan de handen in elkaar tijdens de Week van de Smaak, met 75 etentjes van 14 tot 24 november. Er stelden zich eerst alleen allochtone koks kandidaat, zo bleek op de Harelbeekse gemeenteraad na een vraag van onafhankelijk raadslid Fleur De Buck aan schepen Lynn Callewaert (CD&V). Maar na een extra oproep zetten er nu ook koks de Vlaamse kost in de kijker.

“We houden allemaal van lekker eten en daarbij kan zowel de exotische als de Vlaamse keuken zeker een verrijking zijn”, zegt Souad Abihi, programmaregisseur samenleven in de stad Kortrijk. “Mensen samen aan tafel krijgen, kan een gevoel van samenhorigheid creëren”, aldus Abihi.

15 euro per persoon

Inschrijven als kok kan nog altijd bij Cathérine Dupont op 056/27.72.75 of via catherine.dupont@kortrijk.be. Het thema dit jaar is ‘De gustibus et coloris’, wat ‘over smaken en kleuren’ betekent. Je proeft tijdens de tiendaagse voor 15 euro per persoon in een huiselijke sfeer en leert wat bij over de cultuur van je gastvrouw of -heer. Voor het voorlopige aanbod (de Vlaamse kost wordt er straks in verwerkt): klik hier.