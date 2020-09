Toch een klein beetje Tinekesfeesten op terras Dudu Joyce Mesdag

12 september 2020

19u39 0 Kortrijk Er zijn dan toch een kléin beetje ‘Tinekesfeesten’ dit weekend, op het terras voor café Dudu. De gekende cateraar Philippe Mottrie kwam er vandaag zaterdag koken voor 100 gasten, en ook morgen schuiven er nog eens 100 gasten aan. “Dat er dit weekend geen Tinekesfeesten zijn, dat piekt toch wat voor de Heulenaars.”

Philippe Mottrie vertoeft als cateraar in de hoek waar de zwaarste klappen vallen door corona. Er worden geen premies meer betaald, maar hij zit wel nog altijd zo goed als zonder werk. “Ik schat dat ik al zo’n 350.000 euro aan omzet ben misgelopen door alle feesten die afgelast zijn”, vertelt hij. “Communiefeesten die normaal in mei en juni zouden doorgaan, werden naar september en oktober verzet. Maar ook die worden opnieuw afgelast. Een feest met maar 10 mensen, de klanten zien dat niet zitten…”

Heel frustrerend, uiteraard. “Ik zei in het begin dat het wel moest lukken om een 3-tal maanden te overbruggen, maar intussen zitten we al aan 6 maand. Ik wil dolgraag opnieuw aan de slag, en ik hoop dat het nog zal kunnen, de dag dat het weer kan.”

Philippe moest dan ook niet lang nadenken over de vraag of hij dit weekend wilde komen koken in de keuken van Dudu. “Omdat de mensen toch een beetje ‘Tinekesfeesten’ zouden hebben. Als echte Heulenaar sta ik uiteraard helemaal achter dat idee. Het is uiteraard niet te vergelijken met wat het anders is, maar ik ben blij dat we toch een klein alternatief feestje hebben kunnen aanbieden.”

Een van de gasten aan tafel was Stan Callens. “Andere jaren is het hier koppenlopen op de markt, het doet raar dat dat dit jaar niet zo is. De organisatie achter de Tinekesfeesten heeft een Tinekesontbijt op poten gezet dit weekend, en daar zijn er 1850 van verkocht, telkens voor twee personen. Dat toont dat de Tinekesfeesten toch heel levendig zijn, he.”