Tóch beperkte uitbreiding betalend parkeren in binnenstad: “Op vraag van bewoners Elfde-Julilaan en Brugsesteenweg” Peter Lanssens

21 september 2020

16u17 7 Kortrijk Er komt dan toch een - beperkte - uitbreiding van betalend dagparkeren in de binnenstad van Kortrijk. Het gaat over een deel van de Elfde-Julilaan en een deel van de Brugsesteenweg. Op vraag van de bewoners zelf, zo blijkt.

De stad Kortrijk lanceerde in februari een voorstel om betalend dagparkeren voor niet-bewoners (KOR2) uit te breiden in dertien straten in de wijken Sint-Elisabeth, Blauwe Poort en Drie Hofsteden. Onder meer handelaars verzetten zich hiertegen, in de vorm van twee petities, met samen 1.500 handtekeningen op. Geen draagvlak, dus schrapte de stad die grote uitbreiding.

Toch was er ook ontgoocheling, vooral in de Elfde-Julilaan en Brugsesteenweg. Waar nu op vraag van inwoners een aparte en representatieve bevraging is gehouden. Voor de Brugsesteenweg werd de vraag voor betalend parkeren positief onthaald door veertien van de twintig adressen. In de Elfde-Julilaan reageerden 55 adressen op de bevraging, waarvan 42 adressen bevestigden graag betalend parkeren in hun straat te zien. Begin september had de stad samen met de initiatiefnemer van de bevraging, Wouter Blancke, een constructief onderhoud om de resultaten van de bevraging te bespreken. “Nadat we vernamen dat er in de Elfde Julilaan geen betalend parkeren werd ingevoerd, hoorde ik ontgoocheling bij medebewoners in de straat”, zegt Wouter Blancke.

“Omdat ik wilde weten of mijn vermoeden correct was, bezorgde ik aan elk huis, op huisnummer, een brief waarop ze zowel positief, negatief als neutraal konden reageren. 75 procent van de terugbezorgde brieven bleken positief. Alle brieven werden daarop doorgegeven aan het stadsbestuur. Het was dan aan de politici om een beslissing te nemen”, aldus Blancke. De betrokken bewoners vinden de huidige parkeerdruk te hoog omdat er daar nu gratis geparkeerd kan worden. Betalend dagparkeren voor niet-bewoners werkt dat probleem weg.”

Het stadsbestuur, met bevoegd schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a), steunt de vraag van de inwoners. Er komt betalend dagparkeren voor niet-inwoners (KOR2) in de Elfde-Julilaan tussen de Deken Degryselaan en Oudenaardsesteenweg en in de Brugsesteenweg tussen de Brugsepoort en de Koningin Elisabethlaan.

In een KOR2-parkeerzone koop je van maandag tot en met zaterdag een parkeerticket aan van 9 tot 19 uur, dit voor een maximumbedrag van 4 euro. Het eerste uur parkeer je steeds gratis, mits nemen van een ticket. Zo moeten bezoekers niet betalen om er kort te parkeren. Voor de bewoners verandert er niets. Bewoners hebben recht op een gratis bewonerskaart, waar ze onbeperkt gratis mee parkeren in hun straat.