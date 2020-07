Tinekesfeesten helemaal geannuleerd: “Ook geen alternatieve versie” Peter Lanssens

31 juli 2020

18u01 14 Kortrijk Er zijn voor het eerst in 57 jaar geen Tinekesfeesten. “Een mensenmassa op Heuleplaats en een stampvolle tent op het Lagaeplein, het kan gewoonweg niet”, laten de organisatoren op de Facebookpagina van het evenement weten.

“We begonnen dolenthousiast aan een alternatieve versie van de Tinekesfeesten. Tineke Toert zou een concept worden waar sfeer en gezelligheid met de – toen nog grotere – bubbels centraal stond. Maar na de strengere coronamaatregelen van maandag, is dat ook niet meer haalbaar. Toch willen we ons geliefde tweede weekend van september niet zomaar voorbij laten gaan. Om het gezellige Heulse groepsgevoel te behouden, willen we alle Heulse straten in de aanloop van het Tinekesweekend opfleuren met de enige echte Tinekesvlag. Daarnaast voorzien we op zondagmorgen 13 september heerlijke ontbijtpakketten. Waarvan je kan genieten met je bubbel. Meer info volgt binnenkort”, aldus de organisatoren.