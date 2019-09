Tinekesfeesten feestelijk afgetrapt Joyce Mesdag

05 september 2019

In Heule zijn vanavond de jaarlijkse Tinekesfeesten feestelijk afgetrapt. Onder meer Soul Avenue XXL en dj Clarck brachten meteen de sfeer erin. Hoogtepunt wordt ook dit jaar de verkiezing van Tineke van Heule. De kandidates worden vrijdagavond voorgesteld op Heuleplaats om 20.15u, de verkiezing zelf is op zaterdagavond in OC De Vonke om 20u. Verder is er nog Avondmarkt, Jeugdrommelmarkt, Dorpsmaaltijd à Volonté, Kinderdorp, Battle van de Jeugd, de Heulse Dorpsquiz,… En zijn er optredens van onder meer Mathouse, Tyrll, Deejay Mr. T, Maddis, Sir Sugar, Push, Micha Marah en Connie Neefs en Radio Topkaas. Wie graag vuurwerk ziet, komt volgende week nog aan zijn trekken: zaterdag 14 september om 21uur, afspraak in de Stijn Streuvelslaan. Het volledige programma vind je op https://www.tinekesfeesten.be/nl-be/programma/