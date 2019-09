Tineke van Heule officieel aangesteld Peter Lanssens

15 september 2019

12u29 5 Kortrijk In OC De Vonke in Heule vond zaterdag de officiële aanstelling van Tineke van Heule Lieze Vandromme (18) plaats. Lieze en eredames Rune Lesage (18) en Justine Glorieux (19) kregen een uniek portret cadeau, getekend door de Antwerpse kunstenares Karien Maes.

Pasteltekeningen met een betekenis ook, want met #MeTineke maakte Karien Maes een allusie op de #MeToo-beweging, die vanaf 2017 met deze hashtag viraal ging. De Antwerpse kunstenares heeft Tineke en haar eredames als sterke, zelfstandige, jonge vrouwen afgebeeld die de wereld vol vertrouwen en een beetje uitdagend in de ogen kijken. De schenking van de portretten kaderde binnen de twintigste editie van KNOFlook, tijdens de voorbije Tinekesfeesten. Die kunstroute, met zevenentwintig kunstenaars uit België en Nederland op veertien locaties in hartje Heule, lokte tweeduizend bezoekers.