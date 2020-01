Time-lapse toont hoe druk het was op Warmste Week Peter Lanssens

09 januari 2020

We blikken nog één keer terug op De Warmste Week in Kortrijk. Nu de stad een timelapse video verspreidde. Waarop te zien is hoe druk het was op zo’n dagje Warmste Week en hoeveel beweging je zag op het Mandelaplein. 137.000 mensen bezochten De Warmste Week in Kortrijk, van 18 tot 24 december. Ruim 120 bands en artiesten speelden live in Kortrijk of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers. De Warmste Week bracht 17.518.153 euro en 11.776 uren aan vrijwilligerswerk op. Het was een fantastisch evenement voor Kortrijk. We duimen samen met alle inwoners dat De Warmste Week ook eind 2020 naar Kortrijk komt. Wordt vervolgd.