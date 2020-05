Tim en Stephanie huwen in hilarisch filmpje tóch voor de kerk Peter Lanssens

09 mei 2020

Tim Vanmarcke (40) en Stephanie Calant (36) stapten zaterdagmiddag in het huwelijksbootje, in de trouwzaal van het historisch stadhuis in Kortrijk. Ze kwamen op hun step en droegen self-made mondmaskers, die bij hun trouwkostuum en -kleed pasten. Dat kon u eerder al lezen, op de site van HLN. Tim en Stephanie zijn nu ook voor de kerk gehuwd. Dat mag niet, in tijden van corona, maar vrienden brachten verlossing. Die stelden een hilarisch virtueel huwelijksfilmpje in corona-tijden samen. Priester Pierre had in het filmpje eerst problemen om zijn mondkapje aan te doen, zoals federaal minister Koen Geens (CD&V) eerder al overkwam. Maar uiteindelijk kwam alles goed. Al moest Tim Vanmarcke eerst wel nog biechten, over ‘Drankouter en meisjes’ onder meer…



