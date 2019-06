Tijdens avondspits tot 11 minuten per half uur in de file in Kortrijk Wel beterschap op komst: tunnel onder Appel en fietspaden in Magdalenastraat Peter Lanssens

04 juni 2019

16u48 0 Kortrijk Wie in 2018 vanuit Kortrijk tijdens de spits naar huis reed, stond per rit van een half uur tot 11 minuten in de file. Dat zegt de Traffic Index van gps-fabrikant TomTom. De Magdalenastraat is het drukst. Maar er is beterschap op komst. Nu palend aan de Magdalenastraat kluifrotonde Appel voor tunnels wijkt. Het wordt ook veiliger, met onder meer fietspaden in de Magdalenastraat.

Kortrijk staat in de Traffic Index op de zevende plaats in België. Kortrijk komt na Brussel, Antwerpen, Namen, Leuven, Gent en Luik. En Kortrijk staat in de top tien voor Bergen, Brugge en Charleroi. In 2018 stonden chauffeurs in Kortrijk tijdens de ochtendspits tot 10 minuten in de file, per rit van een half uur. Tijdens de avondspits was dat gemiddeld tot 11 minuten. En over een hele dag bekeken doe je in Kortrijk gemiddeld 5,4 minuten langer over een rit van een half uur. De drukste straat volgens de TomTom Traffic Index is de Magdalenastraat, palend aan de kluifrotonde Appel. Dat klopt niet helemaal, volgens schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).

23.100 voertuigen per dag in Zandstraat

Hij baseert zich op eigen tellingen van de stad, met radar. “De Zandstraat en niet de Magdalenastraat steekt er met kop en schouders bovenuit”, zegt Axel Weydts. “Er passeren daar tussen de kluifrotonde Appel en rotonde Panorama in beide richtingen gemiddeld 23.100 voertuigen per dag.” De conclusie is wel dat je op de door automobilisten verfoeide kluifrotonde Appel en de aanpalende straten sowieso het langst in de file staat in Kortrijk. Maar er is beterschap op komst. In het najaar starten werken voor een wegtunnel vanaf de rotonde Panorama tot aan de Lambrechtlaan, waardoor de kluifrotonde Appel verdwijnt. Er komt begin 2021 naastliggend ook een fiets- en bustunnel dwars door het landhoofd van de spoorwegbrug in de Zandstraat. De tunnels openen eind 2022, net zoals een nieuwe parking onder het Conservatoriumplein. En vanaf het Conservatoriumplein en het treinstation krijg je dan, waar nu nog kluifrotonde Appel is, een groene boulevard naar het stadsdeel Weide.

Er komen nog dit jaar volwaardige fietspaden in de Magdalenastraat. Nu heb je er enkel fietssuggestiestroken. Parkeren zal niet meer mogelijk zijn. Schepen Axel Weydts

Buurtparking op Weide

Er zal na de opening van de tunnels een betere doorstroming van het verkeer zijn op de kleine ring rond Kortrijk (R36). De Zandstraat maakt deel uit van de R36. “Er zullen dan geen kruisbewegingen van voetgangers en fietsers meer zijn daar, eens de kluifrotonde Appel weg is”, zegt Weydts. Je zal boven de tunnels geen autoverkeer meer hebben, met uitzondering van de as tussen de Magdalenastraat en Consciencestraat. In de Consciencestraat komt er vanaf eind 2022, eens de werken af zijn, eenrichtingsverkeer stadinwaarts. Het zal dus ook op die as sowieso rustiger worden, wat het verkeer betreft. “We nemen in afwachting nu al maatregelen om de verkeersveiligheid van fietsers op te waarderen”, zegt Axel Weydts. “Zo komen er nog dit jaar volwaardige fietspaden in de Magdalenastraat. Nu heb je er fietsuggestiestroken. Parkeren in de Magdalenastraat zal dan wel niet meer mogelijk zijn. Maar we richten een buurtparking op Weide nog beter in, met gratis plaatsen voor buurtbewoners.”

Zwevegemsestraat

Ook opvallend in de Traffic Index van TomTom is de vermelding van de Zwevegemsestraat, op de derde plaats na de Magdalenastraat en de autosnelweg E403. Er zijn daar vooral op zaterdag vaak files, tot in de Oudenaardsesteenweg. Dat komt omdat je op het einde van de Zwevegemsestraat een flessenhals hebt, door een inrit naar winkelcentrum K. “Je kan dat oplossen door vlak voor die inrit enkele parkeerplaatsen weg te nemen. Waardoor de invoegstrook naar de inrit langer wordt en het verkeer vlotter kan doorstromen”, zegt Axel Weydts. “Ik ben daar een voorstander van, om het zo aan te pakken. Er is inderdaad al jaren sprake van. Tijd om het dossier herop te rakelen dus”, aldus Axel Weydts. Info over de Traffic Index van TomTom over Kortrijk vind je hier.